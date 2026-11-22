22. November 2026

Zum 25-jährigen Jubiläum des legendären Queer-Magazins "BUTT" versammelt der Taschen-Verlag in dem Sammelband "NEW BUTT" die besten Interviews, Fotos und Kunstwerke seit dem Relaunch 2022.



Gegründet hatten das Heft 2001 in Amsterdam der Journalist Gert Jonkers und der Gestalter Jop van Bennekom. Mit seinem rosa Papier, dem Taschenformat und schonungslos offenen Gesprächen über Sex wurde "BUTT" schnell Kult. 2011 erschien vorerst die letzte Ausgabe, erst elf Jahre später feierte das Magazin mit Unterstützung des Modehauses Bottega Veneta sein Comeback  queerer und diverser als zuvor.

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Der neue Band ist bereits die dritte "BUTT"-Anthologie bei Taschen und wirft einen wunderbar ungezähmten Blick auf queeres Leben in den 2020ern. Neben Kulturikonen wie Jean Paul Gaultier, Arca, Honey Dijon, Juliana Huxtable, Édouard Louis und Gary Indiana kommen DJs, Sexarbeiter*innen, Clubkids und Geheimtipp-Hotties zu Wort. Generationen begegnen sich, Popkultur trifft auf queere Subkulturen. Ob Hormone, geschlechtsangleichende Operationen, Darkrooms, Dating oder die Freuden einer guten alten Party: BUTT kennt keine Tabus. Der Verlag verspricht eine ganz eigene Welt "aus intelligenter, sexy Belanglosigkeit".



"NEW BUTT" ist als Softcover mit 592 Seiten in englischer Sprache erschienen und kostet 40 Euro, erhältlich u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ). (cw)





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