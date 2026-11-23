23. November 2026

Bild: Mike Franas

Unter dem Titel "It's a Man's World" zeigt der Berliner Buchladen Eisenherz im kommenden Monat Ölgemälde des polnischen Malers Mike Franas.



Im Mittelpunkt steht eine Serie von acht Männerporträts auf roher Leinwand. Die Gemäde sind über zwei Jahre hinweg entstanden. Sie sollen laut Ankündigung "den Mann als Mensch in den Mittelpunkt" rücken, "so, wie er tatsächlich ist". Bewusst verzichtet Franas auf jeden Hintergrund. So bleibt der Blick ganz beim Modell, bei seiner Mimik und der Art, wie es seinen Körper präsentiert. Jedes Bild hält einen Moment fest und fragt nach der Person dahinter: "Was für ein Mensch ist er eigentlich?"



Den Künstler fasziniert die Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Seine Modelle zeigen dabei ganz unterschiedliche Seiten, von weiblich anmutend bis markant männlich.

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Mike Franas stammt aus Danzig und malt seit fast 30 Jahren vor allem in Öl, mit Schwerpunkt auf Porträts und der menschlichen Figur. Seit einigen Jahren arbeitet er im Kontext queerer Kunst und verbindet traditionelle Malerei mit einem zeitgenössischen Ansatz. Nach Stationen in Warschau, Bratislava und Rom lebt er heute in Berlin. Dort gehört er zum queeren Kunstkollektiv prideART, das seine Ateliers in einem ehemaligen Frauengefängnis in Lichterfelde hat.



Die Vernissage findet am Freitag, den 4. Dezember 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz in der Motzstraße 23 nahe dem Nollendorfplatz statt. Der Eintritt ist frei, eine Rollirampe sorgt für einen barrierearmen Zugang. Weitere Arbeiten zeigt Mike Franas auf Instagram. (cw)











