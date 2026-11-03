24. November 2026

Pünktlich zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember verkaufen die Aidshilfen wieder ihren Solibär: Der Aids-Teddy 2026 ist rotbraun mit lila Nase und Pfoten.



Um den Hals trägt der Bär wie jedes Jahr eine rote Schleife mit dem Aufdruck "Bärenstark für die Aids-Hilfe". Die Aidshilfe Oberhausen nennt ihn einen "kleinen, flauschigen Botschafter für Solidarität und Toleranz", die Münchner Aids-Hilfe verspricht: "Der Knuddel- und Kuschelfaktor ist wie immer riesig  garantiert!" Für die Aidshilfe Hamburg steht der Teddy "seit über 30 Jahren für Solidarität, Vielfalt und Unterstützung für Menschen mit HIV und Aids". Hergestellt wird der Bär von der Firma Clemens, laut Angaben in Handarbeit und ohne Kinderarbeit. Er trägt eine OEKO-Kennzeichnung und ist bei 30 Grad waschbar.

- Werbung -



Die Idee stammt aus San Francisco, wo Menschen mit HIV und Aids in den Achtzigerjahren in Krankenhäusern Teddybären geschenkt bekamen  als Schutz vor Anfeindungen. Nach Europa brachte sie der aus Deutschland stammende Pfarrer Heiko Sobel, der ab 1987 als Aidsseelsorger am Universitätsspital Zürich arbeitete. 1992 erschien der erste offizielle Aids-Teddy, seitdem gibt es jedes Jahr ein neues Design  siehe die unten verlinkten Galerie. Vergangenes Jahr war der Bär regenbogenbunt (queer.de berichtete).



Erhältlich ist der Teddy bei den regionalen Aidshilfen, an deren Infoständen rund um den Welt-Aids-Tag sowie in Geschäften, die die Aktion unterstützen. Den Preis legen die Aidshilfen selbst fest. Der Erlös bleibt jeweils vor Ort und finanziert Beratung, Prävention und die Unterstützung von Menschen mit HIV. Wer keine Aidshilfe in der Nähe hat, kann den Bären auch online bestellen, etwa im Shop proudcommunity.de der Aidshilfe Hamburg für zehn Euro. Dort gibt es auch eine XL-Version mit "Danke"-Band für 35 Euro. Mit dem Code "QUEER15" gibt es 15 Prozent Rabatt. Die Stückzahl ist begrenzt. (cw)



Solibären 1997-2025

28 Bilder Galerie:28 Bilder











