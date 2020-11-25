25. November 2026

Der Berliner Verlag Salzgeber bringt mit "The Men of Raging Stallion 2027" auch für das kommende Jahr einen Wandkalender mit Models des US-Studios Raging Stallion heraus.



Jeden Monat rückt der Kalender einen anderen Mann ins Bild. Der Verlag verspricht die "männlichsten Raging-Stallion-Kerle in Höchstform"  "heiß, kraftvoll, ungezügelt". Das Bild des Tages zeigt das Februar-Motiv mit Paul Wagner und Heath Halo  aus Jugendschutzgründen allerdings nur als Ausschnitt.

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Raging Stallion wurde 1998 von Chris Ward und J. D. Slater in San Francisco gegründet und zählt zu den weltweit größten Produzenten schwuler Erwachsenenunterhaltung. Später stieg Michael Brandon als Mitinhaber ein. 2009 fusionierte das Studio mit AEBN/NakedSword, ein Jahr später übernahm AEBN auch die Falcon Studios. Seitdem werden die beiden Traditionsmarken gemeinsam geführt  auch der Kalender "The Men of Falcon 2027" ist bei Salzgeber erschienen (queer.de berichtete).



Der Monatskalender "The Men of Raging Stallion 2027"(ISBN 978-3-95985-761-1) hat das Format 42 x 30 Zentimeter und ist derzeit für 19,79 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





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