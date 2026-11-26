26. November 2026

Unter dem Titel "Die große Unbekannte" zeigt der Oldenburger Kunstverein im kommenden Monat Arbeiten der Berliner Fotokünstlerin Annette Frick im Dialog mit Malereien von Juwelia.



Frick erlebe derzeit "eine Renaissance", schreibt der Kunstverein in der Ankündigung. "Wir zeigen ihre Fotografien, weil sie heute auch als dringliche Erinnerung an bedrohte gesellschaftliche Freiräume gelesen werden können."



Seit den frühen 1980er Jahren porträtiert die 1957 in Bonn geborene Frick Akteur*innen queerer Subkulturen. Sie fotografiert urbane Räume ebenso wie Körper  die anderer und den eigenen. Ihre Arbeiten befinden sich unter anderem in den Sammlungen des Hamburger Bahnhofs, des Museums Ludwig und des Museums Folkwang. 2025 waren sie im MoMA PS1 in New York und im Berliner Gropius Bau zu sehen, in diesem Jahr in der Fundació Joan Brossa in Barcelona.

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Der Ausstellungstitel verweist laut Kunstverein unter anderem auf das Ungewisse im fotografischen Prozess, auf Licht, chemische Reaktionen und "das, was sich erst im Entwickeln zeigt". In der großformatigen Serie "Secret Secretions" (2002-2025) erscheinen mikroskopisch anmutende Strukturen wie ferne Galaxien  tatsächlich handelt es sich um Sperma. In den Fotogrammen "Cosmic Elements" (2002-2003) werden Samenkapseln und Blüten durch direkte Belichtung auf Fotopapier zu abstrakten, fast schwebenden Formen. Ein gleichnamiger Film führt das Thema in bewegten Bildern fort. Auch die analogen Schwarz-Weiß-Handabzüge der Serie "Milch" (1992) kreisen um Körper, Sexualität und Sichtbarkeit.



Juwelia ist seit Jahrzehnten eine prägende Figur in Fricks Werk. Die Fotografin porträtiert sie auf der Showbühne, im Alltag und in der Natur. Juwelia wurde 1963 in Korbach geboren und trat zunächst als Dragqueen in Clubs auf. Seit 2006 steht sie in ihrer eigenen Galerie Studio St. St. in Berlin-Neukölln auf der Bühne. Als Malerin, Performerin und Gastgeberin habe sie dort einen Ort für Kunst, Musik, Gesang und Begegnung geschaffen  offen "für queere Lebensentwürfe, Außenseiter*innen und Unangepasste", so der Kunstverein.



Annette Frick, Juwelia 2, 2000, Handabzug auf Silbergelatine-Barytpapier, 87 × 61.5 cm, 122 × 81.5 cm (framed). Courtesy of the Artist and ChertLüdde, Berlin and VG Bild-Kunst, Bonn (Foto: Marjorie Brunet Plaza)

Juwelias Miniaturmalereien erzählen von ihrer Leidenschaft fürs Gärtnern, vom Studio St. St., von Berlin, zeigen aber auch explizite Szenen. Ihre Bilder waren bereits in der Jack Hanley Gallery in New York, in der PSM Gallery in Berlin und in diesem Jahr im Schloss Biesdorf zu sehen. Fricks Fotografien und Juwelias Malereien begegnen sich in Oldenburg als eigenständige Bildsprachen. Beide zeugten "von einer existenziellen Suche nach Identität, Sichtbarkeit und Selbstbestimmung", heißt es in der Ankündigung.



Die Ausstellung wird am Freitag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr eröffnet und ist bis zum 7. Februar 2027 zu sehen. Zur Eröffnung sprechen Gertrude Wagenfeld-Pleister, die Vorstandsvorsitzende des Kunstvereins, und Kuratorin Imke Kannegießer. Die Einführung hält Kathleen Rahn, Direktorin des Marta Herford. Der Oldenburger Kunstverein am Damm 2a ist dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Infos zum Begleitprogramm gibt es auf der Website des Kunstvereins. (cw)











