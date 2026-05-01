27. November 2026

Unter dem Titel "Ein Exemplar ganz sonderbar" zeigt das Schwule Museum in Berlin im kommenden Monat Arbeiten der Leipziger Malerin Sophie von Stillfried.



Die Künstlerin wurde 1974 in München geboren und starb im August 2025 in Leipzig. In ihrem Werk stellte sie den menschlichen Körper, autobiografische Erfahrungen sowie sexuelle und geschlechtliche Identität in den Mittelpunkt. In ihrer sensiblen Bildsprache richtete Sophie von Stillfried den Blick häufig auf Körperfragmente, Gesten und Tätowierungen. Dabei hinterfragte sie binäre Geschlechtervorstellungen und stereotype Zuschreibungen. Sich selbst beschrieb sie als "ein Exemplar ganz sonderbar"  als melancholischen, zarten Nachtfalter. Daher stammt auch der Titel der Schau.

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Von 1998 bis 2004 studierte von Stillfried Malerei an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, ergänzt durch ein Auslandssemester am Instituto Superior de Arte in Havanna. 2005 wurde sie Meisterschülerin bei Arno Rink, 2007 schloss sie ihr Studium bei Neo Rauch ab. Ihre Arbeiten waren in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen, unter anderem in Leipzig, Berlin, Frankfurt, Wien und Istanbul. Ihre letzte große Einzelausstellung fand 2018 im frauen museum wiesbaden statt.



"Kompromisse  sowohl in ihrem Schaffen, als auch in ihrem privaten Leben  waren ihr zutiefst verhasst", schrieben Freund*innen und Weggefährt*innen in einem Nachruf in der "Leipziger Zeitung". Wer sie gekannt habe, wisse, "dass sie sich weder verbiegen noch ruhigstellen ließ".



Sophie als Lüpertz 2016 © Carina Linge, VG Bildkunst Bonn

Mit der Ausstellung würdigt das Schwule Museum von Stillfrieds künstlerisches Vermächtnis. Ein wesentlicher Teil ihres Nachlasses gehört seit Januar 2026 zur Sammlung des Hauses und bleibt dort für Forschung, Vermittlung und öffentliche Auseinandersetzung zugänglich. Kuratiert wurde die Hommage von Harry Hachmeister, Kat Pohlmann und Birgit Bosold.



Die Hommage "Ein Exemplar ganz sonderbar" wird am 10. Dezember 2026 um 19 Uhr bei freiem Eintritt eröffnet und läuft anschließend bis zum 22. Februar 2027 im Schwulen Museum in der Lützowstraße 73 in Berlin-Tiergarten.



Parallel zeigt das Haus noch bis zum 17. Mai 2027 die Schau "Nicht die Letzten. Dis/Kontinuitäten queerer Kämpfe of Color in Deutschland" (queer.de berichtete). (cw)











