28. November 2026

Im Rheinischen Landestheater Neuss feiert heute "Mon père / Mein Vater" Uraufführung: Regisseur Jochen Strauch verbindet darin Texte von Franz Kafka und Édouard Louis zu einer Collage über Väter, Söhne und Männlichkeit.



Zwei junge Männer schreiben an ihre Väter, Jahrzehnte und Welten voneinander entfernt: Kafka wendet sich um 1919 in seinem "Brief an den Vater" aus dem bürgerlichen Prag an einen übermächtigen Vater, der den Sohn klein hält. Der offen schwule Autor Édouard Louis, der in "Das Ende von Eddy" von seiner Kindheit in einem armen Arbeiterdorf in Nordfrankreich erzählte, richtet sich 2018 in "Wer hat meinen Vater umgebracht" an einen Mann, der von Armut, Krankheit und gesellschaftlicher Gewalt gezeichnet ist. "In der Reibung dieser beiden Stimmen entsteht eine universelle Erzählung: der Sohn, der endlich spricht und der Vater, der nicht antwortet", heißt es in der Ankündigung des Theaters.



Die Inszenierung fragt nach Parallelen in den beiden Vater-Sohn-Beziehungen: "Welche Vorstellungen von Männlichkeit geben die Väter weiter? Und können sich patriarchale Strukturen über Generationen verfestigen?" Deutsch und Französisch werden dabei zu unterschiedlichen inneren Stimmen. Anton Löwe, selbst zweisprachig und bikulturell aufgewachsen, steht allein auf einer reduzierten Bühne. Die Musik stammt von Tobias Flaskamp, das Video von Alberta Laatz.

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Für die Premiere am Samstag, den 28. November 2026 um 19:30 Uhr auf der Kleinen Bühne gibt es noch Restkarten. Weitere Vorstellungen folgen am 29. November um 18 Uhr, am 1. und 18. Dezember jeweils um 19.30 Uhr sowie am 20. Dezember um 16.30 Uhr. Tickets gibt es online beim Rheinischen Landestheater, telefonisch unter (02131) 26 99 33 oder per Mail an .



Queer geht es im Landestheater auch am 11. Dezember zu: Dann lädt der neu gegründete Verein Queer in Neuss  Vielfalt im Rhein-Kreis ab 15 Uhr zur Winter Pride Neuss ins untere Foyer ein, der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen unter anderem die queere Kabarettshow "Kulturetten", ein Schnupperkurs in Standardtanz, ein Queer-Quiz und eine Party sowie ein Markt mit Ständen von Vereinen, Initiativen und Kunstschaffenden. Um 19.30 Uhr zeigt das Theater zum letzten Mal "TOXIC #freeBritney", das sich mit medialen und gesellschaftlichen Zuschreibungen an Britney Spears auseinandersetzt. Mit dem Stichwort "Winter Pride" lassen sich Karten telefonisch zum Aktionspreis von 10 Euro reservieren. (cw)











