29. November 2026

ZDFinfo zeigt zu Weihnachten die verschobene Dokureihe "Geschichte der Liebe", die auch gleichgeschlechtliche Liebe in den Blick nimmt.



Eigentlich sollte die fünfteilige Reihe von Christoph Weber schon im September 2024 laufen, wurde damals aber wegen einer Programmverschiebung kurzfristig abgesetzt (queer.de berichtete). "Liebe, Lust und Leidenschaft prägen seit jeher die Beziehungen zwischen den Menschen", heißt es in der ZDF-Ankündigung. Die Folgen tragen die Titel "Steinzeit  Am Anfang war die Lust", "Antike  Sex und Macht", "Mittelalter  Verbotene Begierde", "Aufklärung  Die Macht der Gefühle" und "Moderne  Die Sexuelle Befreiung".



Dabei zeigt sich: Die Geschichte der Liebe war lange keine Geschichte für alle. Schon im antiken Rom galten Beziehungen zwischen Frauen als verpönt, abschätzig als "griechisches Laster" bezeichnet. Im Mittelalter wird Sex zwischen Männern als "Sodomie" bestraft: "Homosexualität lehnt die Kirche strikt ab und verweigert Prostituierten ein würdiges Begräbnis." Und auch als sich mit dem Bürgertum die romantische Liebe durchsetzt, bleiben queere Menschen außen vor: "Doch das Recht auf freie Partnerwahl hat auch Grenzen. Denn: Für Homosexuelle gilt es nicht."

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Die letzte Folge widmet sich unter anderem Magnus Hirschfeld, der 1919 in Berlin das weltweit erste Institut für Sexualwissenschaft gründete. "Erfolglos kämpft er im Deutschen Kaiserreich für die Abschaffung des Paragrafen 175", so das ZDF. Thema sind auch die Verfolgung von trans Personen in der Weimarer Republik, die Sexualpolitik der Nazis und die Studien von Alfred Kinsey: "Kinsey konnte statistisch nachweisen, dass es weit mehr gleichgeschlechtlichen Sex gab als bisher angenommen." Der Medizinhistoriker Rainer Herrn erklärt, "dass im Endeffekt die AIDS-Politik auch allgemein zu einer größeren Liberalisierung der Gesellschaft" geführt habe. Die britische Historikerin Janina Ramirez ist überzeugt: "Wir befinden uns mitten in der neosexuellen Revolution." Ein Happy End verspricht die Reihe trotzdem nicht: "Doch trotz aller Fortschritte gibt es nach wie vor gesellschaftliche Widerstände und rechtliche Barrieren."



ZDFinfo zeigt alle fünf Folgen am Samstag, den 26. Dezember 2026, ab 20:15 Uhr im 45-Minuten-Takt, die letzte Folge beginnt um 23:15 Uhr. Im Streamingangebot des ZDF ist die Reihe bereits ab Mittwoch, den 23. Dezember, 5 Uhr abrufbar. (cw)











