Sexuelle Belästigungen beim CSD Frankfurt

Am Samstagabend kam es im Rahmen des "bisher sehr friedlich verlaufenden" CSD in Frankfurt am Main zu sexuellen Belästigungen. Dies meldete die Frankfurter Polizei am Sonntag,



Insgesamt wurden vier Fälle von sexuellen Belästigungen von drei Frauen zur Anzeige gebracht. Alle drei wurden im Verlauf des Abends von einem Unbekannten an den Po bzw. die Hüfte gefasst. Die Taten haben sich abends im Bereich der Konstablerwache zugetragen. Zwei der Opfer sind 20 Jahre, eines der Opfer ist 25 Jahre alt. Die 25-jährige Frau wurde im Verlauf des Abends zweimal Opfer einer sexuellen Belästigung.

Weitere Fälle wurden den Veranstaltern gemeldet



Die Frankfurter Polizei zeigt auf dem CSD-Straßenfest Flagge

Im Rahmen sofort eingeleiteter Ermittlungen wurde ein 29-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, eine der beiden 20-jährigen Frauen sexuell belästigt zu haben. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Täter wieder entlassen. Nähere Angaben zum Tatverdächtigen wurden von der Polizei nicht gemacht. Die Ermittlungen dauern an.



Zudem wurden fünf weitere Vorfälle bei den Veranstaltern, jedoch nicht bei der Polizei gemeldet. Die Frankfurter Polizei und der Veranstalter des CSD haben die Sicherheitsmaßnahmen nach Bekanntwerden der Taten umgehend intensiviert.



Die Polizei bittet Zeugen, mögliche weitere Opfer sowie die fünf Personen, welche sich bei dem Veranstalter wegen sexueller Belästigung gemeldet haben, unter der Telefonnummer Tel. (069) 755-53111 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.



CSD-Grapscher auch schon 2017



Bereits im vergangenen Jahr war es auf dem Frankfurter CSD zu sexuellen Belästigungen gekommen. Im Dezember veröffentlichte die Polizei Fotos von drei tatverdächtigen Männern (queer.de berichtete). Die mutmaßlichen CSD-Grapscher konnten bis heute nicht ermittelt werden.



Der CSD Frankfurt steht in diesem Jahr unter dem Motto "Meine Identität ist nicht verhandelbar". Die Parade am Samstag hatte nach Polizeiangaben etwa 4.000 Teilnehmer und 16.000 Zuschauer. Das Straßenfest auf der Konstablerwache wird am Sonntag fortgesetzt. (cw/pm)