Kubas Parlament macht den Weg frei für die Ehe für alle

Durchbruch bei LGBTI-Rechten in Kuba: Die kubanische Nationalversammlung hat am Sonntag einstimmig für einen Verfassungsentwurf gestimmt, der die Ehe für alle ermöglicht. Während in der derzeit noch geltenden Verfassung aus dem Jahr 1976 die Ehe als "freiwilliger Bund zwischen einem Mann und einer Frau" definiert wird, soll künftig nur noch von einem "freiwillig geschlossenen Bund zwischen zwei Personen" die Rede sein.



Vom 13. August – dem Geburtstag des verstorbenen Revolutionsführers Fidel Castro – bis zum 15. November soll der Verfassungsentwurf nun vom kubanischen Volk diskutiert und ihm anschließend in einem Referendum zur Abstimmung vorgelegt werden – dabei sind auch "Nein"-Stimmen möglich. Die insgesamt 224 Artikel der neuen Verfassung sehen weitere Reformen vor, darunter die Anerkennung von Elementen des freien Marktes und das Ermöglichen von Privateigentum. Das derzeitige Verfassungsziel der Schaffung einer "kommunistischen Gesellschaft" wurde gestrichen.

Fidel Castro ließ Schwule verfolgen

Der kubanische LGBT-Aktivist Francisco Rodríguez nannte den Entwurf in einem Kommentar eine "offene Tür" für die Ehe für alle auf Kuba. Rodríguez, der Mitglied der Kommunistischen Partei ist, betonte außerdem, dass der Verfassungstext das "Prinzip der Nicht-Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung" beinhalte. Auf dieser Grundlage könne die Gleichberechtigung von LGBTI im kubanischen Recht festgeschrieben werden. Es handele sich jedoch nur um "einen ersten Schritt", so Rodríguez. Der Kampf für die Umsetzung dieser Rechte werde "nicht einfach" werden.



Bei LGBTI-Rechten hat Kuba viel Nachholbedarf: Auf der Insel hatte das kommunistische Regime nach seiner Machtübernahme im Jahr 1959 die Verfolgung von Schwulen und Lesben verschärft. Diktator Fidel Castro sah Homosexualität zunächst als Nebenprodukt des Kapitalismus an und ließ Schwule in Internierungslager stecken, in denen viele zu Tode kamen. Castro ließ Homosexualität zwar 1979 offiziell legalisieren, allerdings wurden Schwule und Lesben weiter wegen "antisozialen Verhaltens" verfolgt. Nach seiner Abdankung entschuldigte er sich schließlich 2010 für die Verfolgung von Homosexuellen. Er bezeichnete das brutale Vorgehen gegen sexuelle Minderheiten als "spontane Reaktion der Revolutionäre, die auf den Traditionen der Nation beruht" (queer.de berichtete).



Seitdem kam es auf der Insel zu einigen Fortschritten bei LGBTI-Rechten, auch dank des Einsatzes der Tochter des früheren Präsidenten, Mariela Castro, die das staatliche Zentrum für Sexualaufklärung leitet. Als ersten Schritt hatte Kuba etwa die Diskriminierung von Schwulen und Lesben im Arbeitsrecht verboten. (cw)