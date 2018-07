Anders als in anderen deutschen Städten informiert die Berliner Polizei gezielt über mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten (Bild: Polizei Berlin / Youtube)



In den frühen Abendstunden kam es am Montag in Berlin-Hellersdorf zu einer Beleidigung mit homophoben Hintergrund. Dies meldete die Berliner Polizei am Dienstagvormittag.



Laut Polizeibericht informierten Zeugen gegen 18.45 Uhr Polizisten in einem Einkaufszentrum in der Stendaler Straße darüber, dass es einen Streit zwischen drei Männern gab. Die Beamten begaben sich zu den Dreien und trennten diese.



Ein 55-Jähriger gab daraufhin an, dass er und sein 52 Jahre alter Begleiter von einem 28-Jährigen homophob beleidigt worden sein sollen, woraufhin es dann zu einem Streit gekommen sei. Nach Identitätsfeststellung wurde der 28-Jährige am Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Keine weiteren Angaben zum mutmaßlichen Täter

Wie bei Erstmeldungen üblich, machte die Polizei keine weiteren Angaben zu dem mutmaßlichen Täter. Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Laut einer vorläufigen Statistik der Berliner Polizei kam es im letzten Jahr in der ganzen Stadt zu insgesamt 164 angezeigten Taten im Bereich "sexuelle Orientierung"; die Statistik umfasst unter anderem auch Beleidigungen und Propagandadelikte. Im Vorjahr waren es ebenfalls 164 Vorfälle, darunter 44 Gewalttaten (2015: 105/38, 2014: 80/26, 2013: 132/46). Die Tatorte lagen vorwiegend in den Bezirken Mitte, Schöneberg und Neukölln. Untersuchungen der Fälle zeigten sehr unterschiedliche Motive. Das Anti-Gewalt-Projekt Maneo meldete für 2017 insgesamt 324 Fälle mit homo- oder transphobem Hintergrund, ein Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr (queer.de berichtete). (cw)