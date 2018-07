14. US-Staat verbietet "Heilung" von queeren Jugendlichen

Stolz wie Oskar: Gouverneur John Carney wenige Sekunden, nachdem er SB 65 unterzeichnet hat (Bild: Twitter / @JohnCarneyDE)



,

John Carney, der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaates Delaware, hat am Montag in einer feierlichen Zeremonie das Gesetz SB 65 unterzeichnet, das die "Heilung" der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität einer minderjährigen Person untersagt. SB 65 war zuvor mit großen Mehrheiten in beiden Kammern des Landesparlaments beschlossen worden.



Carney veröffentlichte auf Twitter Bilder, die ihn im Kreise von Aktivisten und Politikern beim Unterzeichnen des Gesetzes zeigen. Dazu schrieb der 62-Jährige, dass er "stolz" sei, SB 62 mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen. "Diskreditierte Praktiken wie die Konversionstherapie haben keinen Platz in Delaware", so Carney.



Damit ist der kleine Bundesstaat an der Atlantikküste der 14. Staat, der die "Heilung" von Homo- oder Transsexualität bei Jugendlichen verbietet. Die anderen Staaten sind Connecticut, Hawaii, Illinois, Kalifornien, Maryland, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont und der Staat Washington. Außerdem gibt es ähnliche Gesetz in der Hauptstadt Washington D.C., die keinem Bundesstaat angehört. Außerdem gibt es kommunale Verbote in mehreren Großstädten, darunter etwa Miami.

Kommt bald das Totalverbot der "Konversionstherapie"?

Als erster Bundesstaat hatte Kalifornien 2012 die "Heilung" homo- und transsexueller Jugendlicher verboten (queer.de berichtete). Damals gab es mehrere Gerichtsprozesse, weil das Gesetz laut Homo-Gegnern gegen die Rede- und Religionsfreiheit verstoße. Der Bundesstaat an der Westküste entschied das Verfahren allerdings am Ende für sich. Inzwischen versuchen Politiker dort, ein generelles Verbot der Homo-"Heilung" durchzusetzen, also auch für Erwachsene (queer.de berichtete). Es ist unklar, ob dieses Verbot ebenfalls vor Gericht standhält.



In Deutschland gibt es bislang überhaupt keine gesetzliche Regelung gegen die "Heilung", die von Ärzte- und Psychologenverbänden seit Jahren als Verstoß gegen Menschenrechte verurteilt wird (queer.de berichtete). Die Bundesregierung hat erst vor wenigen Wochen erklärt, dass sie zwar "jede Form von Diskriminierung" ablehne, aber keine gesetzliche Regelung in dieser Frage anstrebe (queer.de berichtete). Als einziger EU-Staat verbietet bislang Malta "Konversionstherapien" generell. (dk)