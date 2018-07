"Allah is gay": Morddrohungen gegen Berliner CSD-Teilnehmer

Amed Sherwan fordert Solidarität mit queeren Muslimen (Bild: Facebook / Amed Sherwan)

Der LGBT-Aktivist, Ex-Muslim und Blogger Amed Sherwan hat laut einem Bericht des Humanistischen Pressedienstes "mehrere ernstzunehmende Morddrohungen" erhalten, nachdem er sich online mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "Allah is gay" gezeigt hatte. Der 19-Jährige hat angekündigt, mit dem Hemd am Samstag beim CSD teilzunehmen.



In einer Drohung an Sherwan schrieb eine Person online: "Du sagst Allah ist gay?? Du wirst morgen sterben. Schreib dein Testament. Ich weiß wo dein Stand ist, ich mobilisier ganz Berlin. Exmuslim meinetwegen aber die Beleidigung gegen Allah wirst du bereuen. Gute Nacht noch."



Sherwan wurde laut einem Porträt der "Jungle World" bereits als Jugendlicher von irakischen Sicherheitskräften misshandelt, weil er nicht an Gott glauben wollte. Als er seinen eigenen Eltern im Alter von 15 Jahren sagte, dass er Atheist sei, hätten sie die Polizei gerufen. Der Junge sei in Einzelhaft genommen und tagelang gefoltert worden. Nach 13 Tagen wurde er wieder freigelassen, erhielt aber ständig Morddrohungen. Er floh 2015 nach Deutschland und erhielt Asyl aus religiösen Gründen – aufgrund der Verfolgung wegen seiner atheistischen Überzeugung.

"Eure Morddrohungen werden mich nicht aufhalten"

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Sherwan eine weitere Drohung; in der Mitteilung kündigt der Autor Gewalt an und wünscht "allen homosexuellen Hunden" den Tod. Auf die Drohungen reagierte Sherwan mit den Worten: "Eure Morddrohungen werden mich nicht aufhalten. Bis Samstag in Berlin!"



Eine der Hassbotschaften gegen Amed Sherwan

Auf seinen Seiten in sozialen Netzwerken setzt sich Sherwan dafür ein, dass Personen jeglichen Glaubens und jeglicher sexuellen Orientierung miteinander auskommen: "Ich wünsche mir, dass Leute so leben können, wie sie glücklich sind. Und wenn einer Männer liebt und auch Allah – warum nicht? Wenn ich Frauen lieben darf und das Spaghettimonster!"



Da Sherwans Geschichte inzwischen auf rechten Verschwörungsseiten die Runde machte, stellte er auf Facebook klar: "Die Tatsache, dass islamistische Extremisten mich für meine geplante Teilnahme am CSD bedrohen, darf nicht von Rechtspopulisten ausgeschlachtet werden." Menschen, die selbst gegen Minderheiten hetzten, "sollen einfach mal die Klappe halten", so sein Wunsch. (dk)