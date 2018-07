Eurovision-Gewinnerin Netta singt beim Berliner CSD

Raimond Spekking / wikipedia) Anfang des Monats war Netta bereits beim CSD Köln aufgetreten (Bild:

Die diesjährige Eurovision-Gewinnerin Netta Barzilai wird am Samstag bei der Berliner CSD-Parade auftreten. Gegen 19 Uhr werde die israelische Sängerin auf der Hauptbühne am Brandenburger Tor performen, kündigte die Israelische Botschaft am Donnerstag in der Hauptstadt an. Der Auftritt werde durch die Botschaft ermöglicht, die sich auch wieder mit einem eigenen Wagen an der Demo-Parade beteiligen wird.



Die Sängerin hatte beim Eurovision Song Contest im Mai in Lissabon mit ihrem Anti-Mobbing-Song "Toy" und einer außergewöhnlichen Performance den Wettbewerb gewonnen. 2019 wird der Contest nunmehr in Israel ausgerichtet. In den vergangenen Wochen war Netta bereits beim Tel Aviv Pride, beim Zurich Pride und beim CSD Köln aufgetreten.

60 Trucks und 27 Fußgruppen angemeldet

Der CSD findet in Berlin in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Etwa 60 Trucks und 27 Fußgruppen werden nach Angaben der Veranstalter unter dem Motto: "Mein Körper – meine Identität – mein Leben!" vom Kurfürstendamm über die Siegessäule bis zum Brandenburger Tor ziehen, wo anschließend das Abschlussfest stattfindet. Auch die evangelische Kirche stellt einen eigenen Truck (queer.de berichtete). Erwartet werden Hunderttausende Besucher. (cw/epd)