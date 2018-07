Kretschmer: Meine Heirat ist keine reine Privatangelegenheit

Guido Maria Kretschmer (re.) und Frank Mutters sind seit 33 Jahren zusammen (Bild: Vox / Benno Kraehahn)

Heute, 15:44h,

Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist sich laut eigener Aussage bewusst, dass die Hochzeit mit seinem Verlobten keine reine Privatangelegenheit ist. "Ich habe eine gewisse Vorbildfunktion – vielleicht trauen sich andere eher, wenn ich diesen Schritt wage", sagte er dem Magazin "DB Mobil" (August-Ausgabe) laut Vorabbericht vom Donnerstag.



Man denke immer, eine Eheschließung unter Männern sei normal. "Aber wirklich häufig sieht man es nicht, auch nicht bei Prominenten", sagte der 53-Jährige.

Hochzeit im September auf Sylt

Am 8. September will Kretschmer seinen langjährigen Partner, den Maler Frank Mutters, auf Sylt heiraten (queer.de berichtete). Seine Familie sei aufgeregter als er selbst, sagte der Desginer: "Für meine Eltern und meine Tanten wird unsere Hochzeitsfeier ein Riesending. Sie freuen sich wahnsinnig, dass die Ehe für alle nun möglich ist. Und ich freue mich, dass die sich so freuen."



Guido Maria Kretschmer wurde insbesondere durch seine Fernsehauftritte bekannt. Seit 2012 ist er Moderator und Juror bei der Doku-Soap "Shopping Queen" auf Vox. Er war auch zwei Staffeln lang Juror bei der RTL-Castingshow "Das Supertalent" und moderierte die RTL-Realityreihe "Deutschlands schönste Frau". Mit seinem zehn Jahre älteren Partner ist der Modemacher seit 33 Jahren liiert. Die beiden leben seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. (cw/epd)