Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in für QUEERLEBEN

Die Schwulenberatung Berlin sucht für das Projekt Inter* Trans* Beratung QUEERLEBEN zum nächst möglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31. März 2019 als Vertretung



Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in oder vergleichbar



im Umfang von 10 Std./Woche zur Beratung von trans*-geschlechtlichen Personen und ihren Angehörigen und zur Information und Fachberatung von mit der Zielgruppe arbeitenden Berufsgruppen.



Anforderungen:

- Hochschulabschluss in den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder

vergleichbare Qualifikation

- Gute Kenntnisse der Lebenswelten von Trans* Personen

- Gute Kenntnisse über psychische Erkrankungen

- Ausbildung/Berufserfahrung in psychologischer Beratung vorteilhaft

- strukturiertes, methodisches und selbständiges Arbeiten



Bewerbungen

mit dem Kennwort A1/2018/07/Trans*QL bitte vorzugsweise per E-Mail umgehend senden an

oder per Post an

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstraße 59/60

10629 Berlin



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz unter Tel. (030) 23 36 90-95.