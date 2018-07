Kevin Kühnert: Bei meinem Coming-out war "schnell alles fein"

Heute, 08:42h,

Juso-Chef Kevin Kühnert hofft, dass sein öffentliches Coming-out anderen jungen Menschen den Schritt im eigenen Lebensumfeld leichter macht. "Ich selbst war so 15, 16 Jahre alt, als ich mein Coming-out hatte – die Situation hat sich gar nicht so tief in mein Gedächtnis eingraviert", sagte Kühnert der "Berliner Zeitung" (Samstagsausgabe, online noch nicht verfügbar). "Das liegt vermutlich daran, dass ich Glück hatte. Bei mir war ziemlich schnell alles fein. Das wünsche ich anderen auch", fügte er hinzu.



Der GroKo-Gegner geht nicht davon aus, dass es in 30 Jahren überhaupt keine Rolle mehr spielen wird, ob jemand schwul ist oder nicht. Dafür sei Sexualität viel zu sehr ein Thema, für das sich die Menschen immer interessieren. Auch würden kleinere Gruppen immer Gesprächsthema der Mehrheitsgesellschaft sein: "Linkshänder eher als Rechtshänder, Homosexuelle mehr als Heterosexuelle." Das sei ja auch nicht weiter schlimm, sagte Kühnert: "Es geht einfach nur um die Selbstverständlichkeit, dass jeder so leben kann, wie er will und wie er ist."



Ihm es sei wichtig gewesen, "einfach offen und selbstverständlich darüber zu sprechen, dass ich schwul bin", sagte Kühnert. "Weil es noch immer viele junge Menschen gibt, für die das Coming-out schwierig ist. Mir haben einige 16-Jährige geschrieben, die sich bei mir für die Ermutigung bedankt haben." Wer in der Öffentlichkeit stehe, müsse sich zudem darauf einstellen, im Zweifel immer wieder nach einer Freundin gefragt zu werden.

"ich werde unterstützt darin, wie ich bin"

In einem weiteren Interview mit dem Videokanal "INFORMR" verteidigte Kevin Kühnert den Ausschluss der AfD vom Berliner Christopher Street Day. "Hier geht es nicht darum, dass die ganze Community in ihrer Breite auf die Straße geht, sondern das ist eine politische Veranstaltung von einem Verein, der eine klare Auffassung hat", so der Juso-Chef. "Solidarität bedeutet auch, solidarisch mit anderen Gruppen zu sein. Wir wollen nicht unsere Rechte auf Kosten anderer in der Gesellschaft."



Der CSD sei für ihn "keine hochemotionale Angelegenheit", sagte Kühnert, er gehe aber gerne hin. "Für viele Jüngere, die noch in ihrer Outing-Phase stecken oder noch davor sind, ist das ganz wichtig zu sehen: Es gibt einen Rückhalt in der Gesellschaft, ich werde unterstützt darin, wie ich bin."

Direktlink | Das Videoportal "INFORMR" auf ein Bier mit Kevin Kühnert

In einem Interview mit dem Berliner Stadtmagazin "Siegessäule" hatte der Bezirksverordnete in Tempelhof-Schöneberg und hauptamtliche Mitarbeiter einer Berliner SPD-Abgeordneten im März erstmals über seine Homosexualität gesprochen (queer.de berichtete). Darin hatte er das Coming-out von Klaus Wowereit als einen "Meilenstein" auch für ihn persönlich genannt. (epd/mize)