Neonazis marschieren heute gegen den CSD Siegen auf

,

Die Neonazi-Partei "Der Dritte Weg" hat eine Gegenkundgebung zum Christopher Street Day an diesem Samstag in Siegen angemeldet. Der LGBTI-feindliche Protest steht unter dem Motto "Familien schützen! – Homo-Propaganda stoppen!".



Nach Information der Kreispolizeibehörde rechnen die Rechtsextremisten mit bis zur 20 Teilnehmern. Die Gegenkundgebung soll um 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz beginnen – in unmittelbarer Nähe der Demoroute. Die CSD-Parade, die zur selben Zeit startet, wird auf dem Weg von und zum Scheinerplatz gleich zweimal an der kurzen Bahnhofstraße vorbeiführen.

CSD bedrohe "Fortbestand unseres Volkes"

"Jahr für Jahr zieht ein Zirkus der Abstrusitäten namens Christopher Street Day (CSD) durch viele deutsche Städte und macht auch an diesem Wochenende wieder Halt in der Universitätsstadt Siegen", schreiben die Neonazis in ihrem Aufruf. "Diese Paraden mit der aggressiven Zurschaustellung abnormaler Perversionen treiben den Wahnsinn auf die Spitze, der auf Kosten unserer Kinder, unserer Familien und unseres Volkes getrieben wird."



Der "Dritte Weg" setze sich "gegen eine heuchlerische politische Agenda der Herrschenden zur Wehr, die unter dem Banner von Menschenrechten und Toleranz einen perfiden Krieg gegen die gewachsenen Strukturen unserer völkischen Gemeinschaft führen", heißt es weiter im Aufruf. "Im Interesse um den Fortbestand unseres Volkes kann die einzig logische Konsequenz nur das strikte Verbot derartiger Homo-Propaganda, die sofortige Abschaffung der 'Homo-Ehe' als auch der Homoersatzehe als 'eingetragener Lebenspartnerschaft' sowie der besondere, verfassungsrechtliche Schutz von heterosexuellen Familien mit Kindern sein."



Die Neonazis wollen Hetero-Familien vor der Regenbogenfaust schützen

In Siegen protestierten die Neonazis bereits 2017



Bereits im vergangenen Jahr hatte "Der Dritte Weg" zum CSD Siegen einen "Aktionstag gegen Homo-Propaganda" veranstaltet und dabei das Parteibüro der Linken mit dem Spruch "No Homo" beschmiert (queer.de berichtete). An einer Fußgängerbrücke wurde ein Transparent angebracht mit der Aufschrift "Homopropaganda stoppen. Gesunde Familien sind die Zukunft". Im Umfeld der Martinikirche, in der ein CSD-Gottesdienst abgehalten wurde, wurden mehrere Propaganda-Aufkleber der Partei ("National. Revolutionär. Sozialistisch.") gefunden.



Auch in anderen deutschen Städten fielen Mitglieder des "Dritten Wegs" bereits mit homofeindlichen Aktivitäten auf. Im Oktober 2016 liefen bei einer Demonstration der "Demo für alle" in Wiesbaden (queer.de berichtete) Anhänger der rechtsextremistischen Kleinpartei mit. Der "Dritte Weg" hatte zuvor auch zur Teilnahme an dem Aufzug aufgerufen (queer.de berichtete). Zuletzt hatte die Neonazi-Partei im Mai im thüringischen Kahla versucht, LGBTI-Aktivisten einzuschüchtern (queer.de berichtete).



Beobachtet vom Verfassungsschutz



Die von den Verfassungsschutzbehörden beobachtete Partei mit rund 500 Mitgliedern wird von dem ehemaligen NPD-Funktionär Klaus Armstroff angeführt, der selbst bei einer "Demo für alle" vorbeischaute. Der "Dritte Weg" umfasst etliche Mitglieder des verbotenen Neonazi-Dachverbands "Freies Netz Süd" und steht Medienberichten zufolge mit Brandanschlägen auf Asylbewerberheime in Verbindung.



Laut dem Staatsschutz der Polizei Hagen versuche die Partei seit längerem mehr oder weniger erfolglos, im Siegerland Fuß zu fassen. Bis auf verbale Auseinandersetzungen sei es dabei bislang nicht zu größeren Problemen gekommen, sagte Polizeipressesprecher Georg Baum der "Westfalenpost". Die lokalen Einsatzkräfte werden am Samstag unterstützt von der Bereitschaftspolizei. (cw)