CSD Berlin wegen Unwetterwarnung abgebrochen

Die CSD-Besucher wurden von der Bühne aus aufgefordert, den Pride zu verlassen, um sich nicht in Gefahr zu bringen

Gestern, 20:11h,

In Berlin ist am Samstagabend kurz vor halb Acht der CSD vorzeitig abgebrochen worden. Zu dem ungewohnten Schritt entschlossen sich die Veranstalter in Absprache mit der Polizei wegen einer Unwetterwarnung. Bei der Abschlussveranstaltung am Brandenburger Tor, die bis Mitternacht geplant war, sollten ursprünglich unter anderem noch Eurovision-Gewinnerin Netta und DJ Felix Jaehn auftreten.



"Der 40. CSD Berlin musste aufgrund einer schweren Unwetterwarnung vorzeitig beendet werden", schrieben die Veranstalter in einer kurzen Mitteilung in sozialen Netzwerken. "Wir bedanken uns bei allen 600.000 Teilnehmer*innen. Kommt alle gut und sicher nach Hause. Meidet die Grünflächen im Tiergarten und bleibt auf den Straßen."



Facebook / Berliner CSD | Aufgezeichneter Livestream der Abschlussveranstaltung bis zur Absage

Der Pride hatte in diesem Jahr unter dem Motto "Mein Körper – meine Identität – mein Leben" gestanden. Bei Temperaturen über 30 Grad waren Hunderttausende Menschen vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor demonstriert.



Gegen Nachmittag berichtete der Deutsche Wetterdienst erstmals von einem drohenden Unwetter. Zuletzt warnte er vor einem Gewitter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern sowie vor Hagel.

Insgesamt wurde der CSD erneut recht politisch: So führte eine Fußgruppe der "Lesben gegen Rechts" die Demo an. An einer Häuserwand war von einem "Sommermärchen" die Rede: "CSD 40 – AfD 0". Der CSD hatte dem Jugendverband der rechten Partei eine Teilnahme untersagt (queer.de berichtete). Während die "Junge Alternative" später forderte, die vermeintliche Förderung des CSD "trockenzulegen", betonte Landeschef Georg Padzerski am Freitagabend in einem rbb-Interview: "Wir haben natürlich nichts gegen Homosexuelle. Aber man muss auch sagen: Der Kern eines Landes ist eben die Familie."



Die AfD nutzte den CSD wieder zur Hetze

Diverse Wagen nahmen an dem CSD teil, darunter mehrere Botschaften. Die britische teilte sich einen Wagen mit queeren Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes; Israel warb mit Wagen und Stand für einen Besuch. Der amerikanische Botschafter und Trump-Unterstützer Richard Grenell nahm ebenfalls an der Demo teil – trotz der Androhung von Buh-Rufen einiger Aktivisten (queer.de berichtete). Das US-Botschaftsgebäude am Brandenburger Tor ziert derzeit eine große Regenbogenflagge mit dem Spruch "Unsere Botschaft heißt Liebe".



Die BVG stellte ihren Wagen diesmal unter das Motto "Wir sind alle Tramgender". Etwas ernster warben Aktivisten u.a. für eine Petition gegen die minimale Umsetzung des Urteils zum Dritten Geschlechts durch das des Bundesinnenministeriums unter Horst Seehofer (CSU), wo doch seit Jahren eine umfassende Reform des Rechts zu Trans- und Intersexuellen erwartet und gefordert wird. Das SPD-geführte Familienministerium war derweil am Samstag selbst mit einem Wagen beim CSD vertreten.



Der CSD hatte in diesem Jahr ingesamt 11 Forderungen aufgestellt und diente weiteren als Bühne. So berichtete am Samstag der russischsprachige Dienst der Deutschen Welle ausführlich über den Wagen der deutsch-russischen Gruppe Quarteera.



1979 war der Startschuss – 450 Schwule und Lesben versammelten sich zum #ChristopherStreetDay in #Berlin. Heute, beim 40. Mal, sind es Hunderttausende, die zum Feiern gekommen sind. Das Ganze hat aber auch ein politisches Motto: "Mein Körper – meine Identität – mein Leben." #CSD pic.twitter.com/CXUrIOH74G ZDF heute (@ZDFheute) July 28, 2018 Twitter / ZDFheute | Die "heute"-Sendung erinnerte am Samstag auch an den ersten Berliner CSD

CSDs in weiteren Städten

Derweil wurde am Samstag auch in anderen deutschen Städten CSD gefeiert, darunter in Stuttgart, Duisburg und in Braunschweig beim Sommerloch-Festival. Der CSD in Siegen wurde von einem kleinen Gegenprotest von Neonazis begleitet (queer.de berichtete). (nb)