Homophober Angriff beim CSD Berlin: Frau mit Flasche ins Gesicht geschlagen

Am Samstagabend zeigte eine Frau in Berlin-Mitte eine gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und eine Sachbeschädigung mit homophoben Hintergrund an. Dies meldete die Berliner Polizei am Sonntag.



Die 28-Jährige befand sich gegen 19.40 Uhr am Eingang zum S-Bahnhof Brandenburger Tor – in unmittelbarer Nähe war kurz zuvor die CSD-Abschlusskundgebung wegen einer Unwetterwarnung vorzeitig beendet worden (queer.de berichtete). Laut Polizeibericht trat eine Unbekannte an die Frau heran und beleidigte sie zunächst homophob. Dann zog sie am Revers der Beschimpften, wobei das Oberteil zerriss, und schlug ihr eine Flasche ins Gesicht.

Die Angreiferin konnte unerkannt flüchten

Anschließend flüchtete die Angreiferin über den Pariser Platz in Richtung Brandenburger Tor. Zuvor hatte die Unbekannte den S-Bahnhof Brandenburger Tor mit einer größeren Gruppe, bestehend aus Frauen und Männern, verlassen. Nähere Angaben zu den Personen machte die Polizei wie bei Erstmeldungen üblich zunächst nicht.



Die Attackierte erlitt Kopfverletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.



CSD-Teilnehmer angepöbelt und rassistisch beleidigt



Laut einer weiteren Meldung der Polizei hatte sich bereits während der Parade eine 21-jährige CSD-Teilnehmerin an der Straße des 17. Juni Ecke Yitzhak-Rabin-Straße an dort eingesetzte Beamte gewandt, nachdem sie ein Mann rassistisch beleidigt haben soll. Er hatte nach Auskunft der Frau Teilnehmer des CSD geschubst und angepöbelt. Als sie ihn darauf ansprach, habe er mit Beschimpfungen reagiert. Nachdem der Mann auch einen der herbeigerufenen Polizisten angriff, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht. Der 21-Jährige wurde in Handschellen zu einer Gefangenensammelstelle gebracht, wo seine Identität festgestellt und eine Blutentnahme vorgenommen wurde – eine bei ihm durchgeführte Kontrolle des Alkohols im Atem ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Mann wurde nach der Behandlung zunächst entlassen; die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen.



Wie im Artikel zum CSD-Abbruch näher vermerkt, hatte die Polizei am Samstag zudem mehrere mutmaßliche Taschendiebe festgenommen, die es offenbar auf CSD-Besucher am Nollendorfplatz abgesehen hatten. Während des Pride brach zudem ein 33-Jähriger in der Nähe des Brandenburger Tors zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden.



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)