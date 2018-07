"Mehrheit der AfD-Wähler hat Probleme mit küssenden Männern"

Mit einem Kuss unter Männern, wie hier in der Neuauflage der amerikanischen TV-Serie "Der Denver-Clan", haben viele Deutsche noch immer ein Problem (Bild: Netflix)

Viele Deutsche finden es nach wie vor störend, wenn sich ein homosexuelles Paar in der Öffentlichkeit küsst. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Berliner Meinungsforschungsinstituts Civey. Empörung lösen dabei besonders küssende Männer aus: Während nur 24 Prozent der Bundesbürger zugeben, mit Frauenküssen Probleme zu haben, sind es bei Männerküssen 43 Prozent.



Eine besonders große Abneigung gegen Männerküsse gibt es bei Fans der rechtspopulistischen AfD: In dieser Gruppe geben 61 Prozent an, dass sie sich von Männerküssen gestört fühlen. An zweiter Stelle folgen Unionsanhänger (48 Prozent), dicht gefolgt von Wählern der FDP (46 Prozent). Weniger Probleme mit Männerküssen haben Bürger, die die SPD wählen (31 Prozent), sowie Anhänger von Linken (26 Prozent) und Grünen (18 Prozent).



Besonders große Probleme mit schwulen Küssen haben AfD-Wähler, während Anhänger der Grünen am lockersten sind

Große Unterschiede in der Akzeptanz von Männerküssen gibt es auch bei getrennter Betrachtung der Geschlechter. Während bei den Frauen jede Dritte angibt, dass ihr ein schwuler Schmatzer in der Öffentlichkeit nicht recht sei, steigt die Zahl unter Männern auf die Hälfte aller Befragten.

35 Prozent sprechen sich gegen heiratende Schwule und Lesben aus

Laut der Umfrage gibt es weiterhin eine Mehrheit für die Ehe für alle. 55 Prozent sprechen sich dafür aus, 35 Prozent sind dagegen (Unentschieden: 10 Prozent). In anderen Umfragen der letzten Jahre lag die Zustimmung noch höher, meist bei rund zwei Dritteln. Eine Anfang 2017 veröffentlichte Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes kam sogar auf 83 Prozent Zustimmung (queer.de berichtete).



Gespalten sind die Deutschen laut Civey bei der Frage, ob Homo-Paare die gleichen Rechte im Adoptionsrecht haben sollten wie Heterosexuelle. Hier stimmen nur 49 Prozent zu, während 43 Prozent eine Diskriminierung Homosexueller im Adoptionsrecht befürworten. Diese Gleichstellung wurde allerdings bereits mit der Öffnung der Ehe zum 1. Oktober 2017 rechtlich umgesetzt.



Die größte Ablehnung kommt auch bei diesem Thema wieder von Anhängern von Parteien rechts der Mitte: Am ausgeprägtesten ist sie bei den AfD-Wählern (76 Prozent), gefolgt von Anhängern von CDU/CSU (49 Prozent) und FDP (48 Prozent). Dagegen sprechen sich über 70 Prozent der Anhänger von SPD und Linken für die Gleichbehandlung aus, bei den Grünen-Wählern sind es sogar 81 Prozent.



Auch in dieser Frage gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während 54 Prozent der weiblichen Befragten die Gleichbehandlung im Adoptionsrecht befürworteten, sind es nur 43 Prozent der Männer.



Das Institut Civey wurde erst 2015 gegründet und befragt mit einem neuen automatisierten System. Diese Methodik zeigte in den letzten Jahren Erfolge, so hatte Civey die zweitbeste Prognose zur Berlin-Wahl im September 2016 erstellt. (dk)