Trump-Regierung stellt Kampf gegen Homophobie in Afrika ein

Mick Mulvaney, der Chef der dem Präsidenten direkt unterstellten mächtigen Bundesaufsichtsbehörde "Office of Management and Budget", hat bei einer Rede vergangenen Dienstag in Washington angekündigt, dass die US-Regierung ihren Kampf gegen Homo-Hass in Afrika einstellen werde. Man werde in dieser Frage keinen "Druck" mehr auf afrikanische Länder ausüben. Mulvaney, ein 51-jährige Republikaner aus South Carolina, kritisierte in seiner Rede bei einer vom Außenministerium organisierten Veranstaltung über Religionsfreiheit die Vorgängerregierung von Präsident Barack Obama dafür, dass sie Entwicklungshilfe an Fragen wie LGBTI-Rechte gekoppelt habe. Die Aufsichtsbehörde des erzkonservativen Politikers hat Kabinettsrang und überwacht andere Behörden im Sinne des Präsidenten.



Mulvaney sagte, dass sich eine Gruppe von Personen aus Subsahara-Afrika bei ihm darüber beschwert habe, "wie unsere amerikanischen Steuergelder dazu benutzt werden, um christliche Werte in anderen demokratischen Ländern zu untergraben". "Für mich war es atemberaubend, dass meine Regierung unter der ehemaligen Führung nach Subsahara-Afrika geht und sagt: 'Wir wissen, dass du ein Gesetz gegen Abtreibung hast, aber wenn du es durchsetzt, wirst du kein Geld kriegen. Wir wissen, dass du ein Gesetz gegen die Homo-Ehe hast, aber wenn du es durchsetzt, wirst du kein Geld kriegen. Das ist eine andere Art von religiöser Verfolgung."

Obama koppelte Entwicklungshilfe nie an Homo-Ehe

Die Aussagen Mulvaneys entsprechen allerdings nicht der Wirklichkeit: Die Obama-Regierung hatte Entwicklungshilfegelder nie an die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben gekoppelt – bislang stellte ohnehin als einziges Land auf dem Kontinent die Republik Südafrika Schwule und Lesben im Ehe-Recht gleich, in allen anderen Ländern herrscht ein Ehe-Verbot.



Die Obama-Regierung hat allerdings Entwicklungshilfe etwa für den Staat Uganda gekürzt, weil dort Homosexuelle verfolgt, eingesperrt und laut Menschenrechtsorganisationen auch gefoltert werden. Ähnliche Schritte leiteten viele europäische Länder ein, darunter auch Deutschland (queer.de berichtete).



Zudem setzte sich Obama bei Staatsbesuchen dafür ein, dass Homosexuelle nicht mehr wegen ihrer sexuellen Orientierung ins Gefängnis gesteckt werden – etwa in Kenia, wo Schwulen und Lesben bis zu 14 Jahre Haft droht (queer.de berichtete).



Mulvaneys Äußerungen gelten in den USA nicht als Überraschung, gilt der Jurist doch als einer der homophobsten Politiker in Trumps Regierung. Als Kongressabgeordneter hatte er in zwei Amtszeiten jeweils null Prozent in der Bewertung der LGBTI-Organisation "Human Rights Campaign" erhalten; das heißt, er hat in keinem einzigen Fall für einen Gesetzentwurf gestimmt, der LGBTI-Rechte ausweitet oder sichert. Außerdem hatte er sich aktiv für die Einschränkung von LGBTI-Rechten eingesetzt: So war er eine der ersten Co-Sponsoren des Gesetzentwurfes "First Amendment Defense Act", der vorsieht, die Diskriminierung von LGBTI ausdrücklich zu erlauben, solange sie religiös begründet wird (queer.de berichtete). (dk)