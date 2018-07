Erster "Puppy- und Fetishwalk" beim Ruhr-CSD

Im Essener Club "Drexx" treffen sich Fetischfans aus dem gesamten Ruhrgebiet (Bild: Sebastian Luty)



,

Im Rahmen des Ruhr-CSD in Essen wird es am 11. August erstmals einen "Puppy- und Fetishwalk" geben. Dies kündigte der Fetischclub "Drexx" in einer Pressemitteilung an.



Treffpunkt ist am CSD-Samstag um 11 Uhr vor dem Lokal in der Rheinischen Straße 60. "Dort gibt es die Möglichkeit, sich in Ruhe umzuziehen, falls man nicht in Gear anreisen will oder kann", so der Club. Nach einem ersten Kennenlernen geht es gemeinsam gegen 12 Uhr los Richtung Hauptbahnhof. Die CSD-Parade unter dem Motto "One World – One Love" startet dort um 13 Uhr und soll gegen 14 Uhr am Kennedyplatz enden.

Sichtbarkeit für Fetischfreunde

"Anschließend kann sich auf dem Straßenfest erstmal mit Essen und Getränken versorgt werden, bevor der Puppy- und Fetishwalk startet", heißt es weiter in der Ankündigung des "Drexx". Dabei geht es vor allem um die Sichtbarkeit dieses Teils der Community: "Wegpunkte sind Essener Szene-Kneipen und ausgesuchte Foto-Locations."



Anschließend geht es zurück zum Straßenfest auf dem Essener Kennedyplatz. Ab 20 Uhr findet im Fetischclub selbst die Party "XX bastard" statt, bei der auch Anfänger willkommen sind. (cw)