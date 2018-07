CSD Hamburg kritisiert "rassistische Agenda" der AfD

Die AfD war auch beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf ein Thema



,

Die Organisatoren des Hamburg Pride haben wenige Tage vor der Parade die AfD kritisiert, weil sich diese als "Schutzmacht des CSD" aufspiele, um Hass gegen Muslime zu schüren. Konkret ging es um Aussagen des Bürgerschaftsabgeordneten Harald Feineis im Magazin "AfD-Kompakt", in der der evangelische Pastor am Montag erklärte, dass seine Partei als einzige den "Mut" habe, "die Ursachen für die zahlreichen Übergriffe auf Homosexuelle zu benennen", nämlich den "massenhaften und weitgehend unkontrollierten Zuzug von fanatischen Muslimen aus patriarchalisch geprägten Clan-Gesellschaften mit stark homophober Tendenz".



Sein Resümee: "Wenn sich die AfD gegen eine unverantwortliche Politik der offenen Grenzen einsetzt, dann sorgt sie auch dafür, dass ein Christopher Street Day in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ebenso unbeschwert stattfinden kann wie heute."



Harald Feineis behauptet, Homo-Paare gegen Ausländer schützen zu müssen und zu wollen

CSD: AfD versucht, Minderheiten gegeneinander auszuspielen

"Dass sich die als AfD Schutzmacht des CSD und der dort demonstrierenden Menschen geriert, ist lächerlich und durchschaubar", erklärte hingegen der Hamburger CSD-Chef Stefan Mielchen. "Die Partei versucht, Minderheiten gezielt gegeneinander auszuspielen und Schuld einseitig zuzuweisen. Ihr geht es nicht darum, die Ursachen homo- und trans*feindlicher Übergriffe zu bekämpfen, sondern ihre rassistische Agenda zu bedienen."



Ausgrenzung und Gewalterfahrungen prägten den Alltag queerer Menschen in Deutschland seit vielen Generationen – diese Diskriminierungen und Übergriffe ließen sich aber nicht auf eine Gruppe von Menschen reduzieren. "Über die Täter*innen und die Ursachen von Gewalt muss ohne Tabu geredet werden", so Mielchen. "Die AfD aber instrumentalisiert potenzielle oder tatsächliche Opfer, weil es ihr beim Schüren von Hass gegenüber Muslimen nützlich erscheint. Das ist nicht mutig, sondern erbärmlich." Schließlich stelle die AfD die "Akzeptanz von Homosexualität und die Rechte sexueller Minderheiten immer wieder öffentlich in Frage" und sei daher "nicht unser Freund, sondern der politische Gegner der Pride-Bewegung".



Die AfD hat bereits zuvor unter Verweis auf angeblich homophobe Ausländer um Stimmen in der LGBTI-Community geworben, etwa bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2016. Damals zeigte die Partei im Nollendorfkiez ein Plakat mit der Aufschrift: "Mein Partner und ich legen keinen Wert auf die Bekanntschaft mit muslimischen Einwanderern, für die unsere Liebe eine Todsünde ist" (queer.de berichtete). Später setzte sich die Partei freilich im Parlament nicht für LGBTI-Rechte – ganz im Gegenteil (queer.de berichtete).

"BSE scheint wieder auf dem Vormarsch zu sein..."

Auch in anderen Bundesländern zeigt sich die AfD LGBTI-feindlich und kritisiert dabei auch den CSD. Emil Sänze, der baden-württembergische Vizefraktionschef, rückte Homosexualität etwa am Wochenende in die Nähe des Rinderwahnsinns, als er zum Ende der CSD-Saison in Stuttgart einen Satireartikel verlinkte, der von einer angeblichen Initiative zur Abschaffung von Schwarz-Rot-Gold und der Einführung der Regenbogenfahne als Nationalflagge handelt. Der 67-Jährige nahm den Artikel offenbar für bare Münze und erklärte: "BSE scheint wieder auf dem Vormarsch zu sein…".







Zudem versuchen AfD-Politiker unter dem Stichwort "Gender-Ideologie", sämtliche Anliegen für LGBTI-Rechte zu torpedieren – und den Begriff "Gender" in praktisch jedem Zusammenhang zu nennen. Erst am Dienstagmorgen machte sich etwa Vizefraktionschefin Beatrix von Storch mit dem Begriff über die Grünen als "Klimanazis" lustig: "Auch wenn wir alle zu Fuß gehen, statt Autos zu bauen[,] nun alle Gendergagaisten werden [und] nur noch Brokkoli essen: [D]er Sonne ist das egal." (dk)