EMIS-Umfrage: Wissen über PrEP ist ausbaufähig

Das Wissen über das Konzept "Schutz durch Therapie" ist besonders hoch in Skandinavien, Großbritannien und einigen kleineren Ländern, während die Unwissenheit im Osten Europas höher ist

Heute, 15:04h,

Bis Ende Januar diesen Jahres konnten sich Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), an der European MSM Internet Survey (EMIS) beteiligen; Hauptziel der Befragung war, Daten für die Verbesserung der Prävention von HIV und anderen Geschlechtskrankheiten für schwule und bisexuelle Männer zu gewinnen (queer.de berichtete). Am Dienstag wurden erste Ergebnisse im "Community Report Vol. 1" (PDF) vorgestellt: Dabei zeigt sich, dass das Kondom die bekannteste Möglichkeit zum Schutz vor HIV bleibt. Immerhin etwas mehr als die Hälfte der Befragten weiß aber auch: HIV wird bei wirksamer HIV-Therapie nicht übertragen und die HIV-Prophylaxe (PrEP) schützt vor einer Ansteckung.



Konkret wussten 97 Prozent der Befragten, dass korrekt angewendete Kondome das Risiko einer Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten einschließlich HIV senken. 59 Prozent der Teilnehmer wussten nach eigenen Angaben auch, dass eine funktionierende HIV-Therapie das Risiko von HIV-Übertragungen praktisch auf Null senkt ("Schutz durch Therapie"). Zudem waren sich 51 Prozent der Befragten bewusst, dass ein Medikament zur Präexpositions-Prophylaxe (PrEP) von HIV-Negativen eingenommen werden kann, um eine Übertragung zu verhindern. Allerdings wussten lediglich 20 Prozent der Teilnehmer, dass die PrEP auch als vorübergehende ("anlassbezogene") Schutzmaßnahme eingesetzt werden kann, zum Beispiel für ein Sexdate oder eine Sexparty. Bei der Befragung lagen die deutschen Teilnehmer bei den Ergebnissen weitgehend im europäischen Mittelfeld.



Durchschnittlich wissen 51 Prozent der Befragten, was die PrEP ist – im europäischen Vergleich gibt es aber Unterschiede

134.000 Teilnehmer

An der Umfrage teilgenommen haben etwa 134.000 Männer, die Sex mit Männern haben. Ein Zehntel von ihnen gab an, einen postiven HIV-Test erhalten zu haben. Die Teilnehmer kamen aus 49 Ländern – neben Europäern beantworteten auch Männer aus Kanada, Israel und dem Libanon die Fragen. Allein in Deutschland beteiligten sich über 20.000 Männer.



Die Nachfrage nach der PrEP ist laut den Ergebnissen offenbar bei jenen Männern am größten, die mehr Sexpartner als andere haben und beim Sex häufiger Drogen konsumieren, erklärte Dr. Dirk Sander, Referent der Deutschen Aids-Hilfe für Schwule und andere MSM. Es sei anzunehmen, dass diese Gruppe aus Erfahrung wisse, dass sie sich beim Sex nicht immer mit Kondomen schützt. EMIS mache daher deutlich, dass die PrEP eine HIV-Präventionslücke schließe. Sander erwartet, dass der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte geregelte Zugang zur PrEP zu einem deutlichen Rückgang bei den HIV-Neudiagnosen führt.



Die Teilnehmer wurden auch nach ihrem Sexleben befragt. Auch hier wurden erste Ergebnisse veröffentlicht: So hatten gut zwei Drittel (70 Prozent) der befragten Männer in den zwölf Monaten vor ihrer Befragungsteilnahme "nie" oder "fast nie" Alkohol oder andere Drogen zum Sex konsumiert. Sieben Prozent dagegen hatten Sex nach eigenen Angaben "immer" oder "fast immer" unter Drogeneinfluss.



EMIS 2017 wurde von der Londoner Forschungsorganisation Sigma Research durchgeführt und von der Europäischen Kommission finanziert. Zu den deutschen Partnern gehören unter anderem die Deutsche Aids-Hilfe. Weitere Ergebnisse sollen in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlicht werden. (dk/pm)