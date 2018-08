OutTV übernimmt Pro-Fun

OUTtv und Pro-Fun Media waren bereits im letzten Herbst eine Kooperation eingegangen (Bild: OUTtv)

Der europäische LGBTI-Fernsehsender OUTtv hat die Medienproduktions- & Vertriebsgesellschaft Pro-Fun Media zum 1. August übernommen. Das teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit. Die Firma Pro-Fun, die als queerer Kinofilmverleih, DVD-Produzent, Video-on-Demand-Anbieter und Versandhändler ihr Geld verdient, könne sich damit "dank einer wieder gestärkten Basis auf die Zukunft konzentrieren". Das 1993 gegründete Unternehmen hatte erst am 11. Juni in Frankfurt Insolvenz angemeldet (queer.de berichtete).



"Wir freuen uns, Pro-Fun Media mit unserer Investition eine finanzielle Lösung anzubieten und zudem ihre Marktpräsenz deutlich zu stärken", erklärte OUTtv-Chef Marc Putman. Er kündigte eine weitere Expansion seines Senders an, etwa soll dieser in Kürze beim Kabelnetzbetreiber Unitymedia und bei Amazon verfügbar sein. Dort soll künftig auch eine On-Demand-Plattform unter dem Namen OUTtv PRO zur Verfügung stehen. Das Angebot kostet derzeit auf der Sender-Website monatlich zwischen 7,99 Euro für die Basic-Version oder 9,99 Euro für die Premium-Version.



Axel Schmidt von Pro-Fun Media ergänzte, dass das Investment von OUTtv seinem Unternehmen ermögliche, die "Anpassung an neue Marktverhältnisse fortzusetzen und [seine] Stellung auf Grundlage der beträchtlichen Anzahl der durch das Unternehmen kontrollierten Rechte als einer der wichtigsten LGBT-Content-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter zu festigen".

Die beiden Unternehmen hatten erst im letzten Herbst OUTtv als interaktive TV-Plattform für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transpersonen auf den deutschen Markt gebracht (queer.de berichtete). Die Kooperation ging auch nach der Insolvenzanmeldung von Pro-Fun vor rund zwei Monaten weiter.



OUTtv ist ein 2008 in den Niederlanden gegründeter Sender für die LGBTI-Zielgruppe, der anschließend in die Nachbarländer expandierte. Bereits seit 2015 kann er auch als Teil eines Pay-TV-Pakets des Kölner Kabelanbieters NetCologne gebucht werden (queer.de berichtete). In Europa erreicht OUTtv Media eigenen Angaben zufolge mit seinem Pay-TV-Angebot monatlich zwei Millionen Zuschauer und potenziell fünf Millionen Haushalte. (pm/cw)