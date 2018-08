"Homosexuelle sind nicht produktiv und nicht normal"

Von Konosuke Narushima

Heute, 15:35h,

Eine japanische Unterhaus-Abgeordnete, die der regierenden nationalkonservativen Liberaldemokratische Partei (LDP) angehört, hat in ihrem Land mit einer Äußerung über Lesben und Schwule eine heftige Kontroverse ausgelöst. Wie erst kürzlich bekannt wurde, hatte Mio Sugita 2015 in einem ultrarechten Internetfernsehprogramm die Meinung vertreten, Steuergelder sollten auf gar keinen Fall dafür eingesetzt werden, homosexuelle Menschen zu unterstützen, weil diese "nicht produktiv" und "nicht normal" seien.



Ein polemischer Meinungsbeitrag in der August-Ausgabe der bekannten Monatszeitschrift "Shincho 45", in dem sie ebenfalls erklärt, Homosexuelle seien nicht produktiv und deshalb sei es zu bezweifeln, ob man lesbische und schwule Paare steuerlich fördern sollte, hat daraufhin den drei Jahre zurückliegenden Bericht viral in kürzester Zeit bekanntwerden lassen. Die Auseinandersetzung ist in großer Schärfe entbrannt, weil die extreme Position der Politikerin der in Japan seit Jahrzehnten dominierenden Partei LDP zeigt, wie weit die LGBTI-Community des Landes von gleichen Rechten nach wie vor entfernt ist – auch wenn Events wie der jährliche Tokyo Rainbow Pride immer mehr Teilnehmer anziehen.

Keine Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare



NEPUNET / wikipedia) Mio Sugita, Jahrgang 1967, ist Mitglied des japanischen Repräsentantenhauses Shūgiin (Bild:

Anders als in Deutschland können sich homosexuelle Paare nach japanischen Familienrecht bislang nicht verheiraten, Hilfskonstruktionen wie eine eingetragene Partnerschaft gibt es in Japan auch nicht. Beim Erbrecht wurde gerade erst eine Chance auf Verbesserungen vertan. Denn ein Gutachten des Rechtsexperten Prof. Dr. jur. Ken Suzuki, der bei einer Anhörung dafür geworben hatte, homosexuellen Paaren als Ausgleich für die nicht mögliche Ehe einen Anspruch auf Ausgleich von Unterstützungsleistungen in der Partnerschaft einzuräumen und die Beschränkung auf Verwandte aufzuheben, fand keine Beachtung. Das Gutachten des renommierten Rechtsexperten der Meiji Universität in Tokio wurde einfach ignoriert.



Fortschritte gab es in den vergangenen Jahren allein vereinzelt auf kommunaler Ebene. So bemühten sich einige Kommunalverwaltungen und Gemeinderäte darum, Diskriminierungen gegen LGBT zu verringern. Lesben und Schwule können in einigen Städten oder teils auch nur Stadtbezirken ihre Partnerschaften zumindest von den Behörden besiegeln lassen.



Mit dem offiziellen Partnerschaftszertifikat ist die Hoffnung verbunden, dass sich beispielsweise die Wohnungssuche für homosexuelle Paare leichter gestaltet, weil es eine offizielle Dokumentation ihrer besonderen Verbundenheit gibt. Außerdem sollen gleichgeschlechtliche Lebenspartner auf diese Weise auch bei einem Besuch im Krankenhaus wie Familienmitglieder angesehen werden.



Über LGBTI-Rechte wird in Japan vor allem gelacht



Wie das Beispiel von Mio Sugita zeigt, sind allerdings auch diese eher zaghaften Reformen in der mehrheitlich sehr konservativen Gesellschaft Japans alles andere als unumstritten. Die Kritik der Politikerin geht über die Ablehnung von steuerlichen Erleichterungen schwul-lesbische Paare sogar noch weit hinaus und ist mit einer Ablehnung aller nicht heterosexuellen Orientierungen per se verbunden. In dem bereits angeführten Internetfernsehprogramm bekräftigte Mio Sugita, dass sie der Meinung sei, dass man sich grundsätzlich nicht für Homosexuelle einsetzen solle.



In einer Debattensendung wurde sie gefragt, ob sie ihre Meinung, eine Behandlung von LGBTI-Themen in der Schule sei überflüssig, auch nicht angesichts der Tatsache revidieren würde, dass die Selbstmordrate unter queeren Schülerinnen und Schülern sechsmal höher sei. Natürlich bleibe sie bei ihrer Meinung, hatte die Politikern unter dem Gelächter der Interviewer erklärt und ergänzt: Lehrer hätten schon jetzt mit Helikoptereltern und dem Zusammenhalt der Klassen genug zu tun. Außerdem: Wie sollten die wissen, wie man so etwas unterrichten solle und wäre es nicht auch problematisch, wenn die dann falsches Wissen vermittelten?



Weiter erklärte die Politikerin mit Verweis auf ihre eigene Schulzeit in einer reinen Mädchenschule: "Damals hat man sich Liebesbriefe an die coolsten Klassenkameradinnen geschrieben und Tagebücher ausgetauscht mit den älteren coolen Schülerinnen. Aber wenn man dann älter wird, entwickelt man eine normale Liebesbeziehung mit einem Mann, heiratet und wird Mutter." Den Gedanken, homosexuelle Kinder in ihrem Anderssein zu bestätigen, lehnte die Abgeordnete unter Gelächter ab: "Es soll nicht anormal sein, wenn eine Frau eine Frau liebt oder ein Mann einen Mann? Mehr noch: Die sollen auch noch stolz darauf sein und selbstbewusst damit umgehen? Wenn wir homosexuelle Kinder wirklich so erziehen würden, dann könnten die später nie wieder an die eigentlich richtige Position im Leben zurückfinden."



Die Regierungsposition bleibt unklar



Wie ist diese Position einzuschätzen? Zur Einordnung gehört, dass die Abgeordnete zwar der für Japans Nachkriegsgeschichte überaus dominierenden derzeitigen Regierungspartei LDP angehört. Offizielle Regierungsposition ist diese Meinung allerdings nicht, auch wenn die Abgeordnete in einem zwischenzeitlich gelöschten Tweet behauptet hat, auch andere Politiker und sogar Minister im Kabinett seien in dieser Frage ihrer Meinung.



Dem gegenüber steht etwa ein Statement von Gaku Hashimoto, ebenfalls LDP-Politiker und Sohn des früheren Premierministers Ryutaro Hashimoto. Gegenüber der links-liberalen Tageszeitung "Asahi Shimbun" erklärte er, die Aussage von Mio Sugita stehe im Gegensatz zur gesamten Sozialpolitik Japans. Der nämlich müsse es darum gehen, Menschen dabei zu unterstützen, Probleme zu bewältigen. Am 27. Juli hatten Tausende Demonstranten vor dem Hauptquartier der Liberaldemokraten den Rücktritt Sugitas gefordert.