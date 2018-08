Trier: Scheibe von queerem Zentrum eingetreten

Ein Teil der zerstörten Scheibe und das Logo des Zentrums



Das schwul-lesbische Zentrum Trier ist in der Nacht zum Sonntag offenbar Zielscheibe von Vandalismus geworden. "Kurz vor dem 25. Geburtstag" sei "gegen 2:50 Uhr das SCHMIT-Z attackiert" worden, teilte das Zentrum auf seiner Facebook-Seite mit.

"Drei junge Männer wurden gesichtet, wie sie mit Füßen eine Scheibe eingetreten haben. Ebenfalls wurde mit Blut eine noch nicht verständliche Inschrift hinterlassen." An jener Holztafel, an der die Botschaft hinterlassen wurde, seien in den letzten Wochen bereits zweimal Plakate abgerissen worden.

Das Zentrum stellte Strafanzeige und die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Das SCHMIT-Z bittet mögliche Zeugen, sich beim Zentrum zu melden oder direkt bei der LSBTI-Beauftragten der Trierer Polizei, Jenny Maxminer unter der Telefonnummer (0152) 28855113 oder per Email an .

Jetzt erst Recht zum Sommerfest!

"Wir lassen uns nicht unterkriegen, im Gegenteil", so das Zentrum zum Abschluss seines Facebook-Postings. "Wir setzen uns weiter mehr denn gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein."



Das Zentrum warb in diesem Zusammenhang für eine rege Teilnahme an seinem Sommerfest am nächsten Samstag: Ab 15 Uhr erwartet Besucher auf dem Willy-Brandt-Platz ein umfangreiches Programm, am Abend folgt eine Party im Zentrum. Erst vor zwei Wochen hatte das SCHMIT-Z zusammen mit den queeren Gruppen der Stadt den diesjährigen CSD auf dem Kornmarkt abgehalten.



In den letzten Jahren war es immer wieder zu Vandalismus gegenüber queeren Einrichtungen gekommen. Allein in diesem Jahr wurde unter anderem das Schaufenster des LSVD in Saarbrücken zerstört (queer.de berichtete), wenige Tage später kam es bei einem queeren Zentrum in Chemnitz zu Vandalismus (queer.de berichtete). (nb)