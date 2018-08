Türkei: TV-Chef nennt Conchita als Grund für ESC-Boykott

Conchita hatte 2014 den Song Contest gewonnen, damals noch mit dem Nachnamen Wurst (Bild: Markus Morianz)

Der Chef des staatlichen Fernsehens in der Türkei hat eine Teilnahme seines Landes beim nächstjährigen Eurovision Song Contest aus Kritik an der Veranstaltung ausgeschlossen. Ein Grund für den Boykott sei das unfaire Abstimmungssystem, der andere, dass die Europäische Rundfunkunion (EBU), die das Event seit 1956 überträgt, "von ihren Werten" abgekommen sei, sagte TRT-Präsident Ibrahim Eren am Freitag während einer Diskussionsrunde mit Studenten.



"Als öffentlich-rechtlicher Sender können wir nicht um 21.00 Uhr, wenn Kinder fernsehen, einen Österreicher zeigen, der zugleich Bart und Rock trägt und zugleich Mann und Frau sein will", so Eren laut der Tageszeitung "Hürriyet" in Anspielung auf die singende Kunstfigur Conchita. Erst wenn diese Probleme "behoben" seien, werde die Türkei zum ESC zurückkehren.



Die Türkei hatte 2012 beim ESC in Baku ihren letzten Auftritt – also zwei Jahre, bevor Conchita den ESC gewinnen konnte. Als Grund für den Rückzug hatte TRT damals das Votingsystem genannt, nach dem nur noch 50 Prozent der Punkte durch das Zuschauervotum bestimmt werden – die anderen 50 Prozent kommen von einer Fachjury. Hintergrund ist, dass die Türkei wegen einer große Diaspora in Europa mehr Stimmen im Televoting erhielt. Außerdem beklagte sich der Sender darüber, dass die größten Beitragszahler Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien ("Big Five") jedes Jahr automatisch für das Finale qualifiziert sind.

Direktlink | Da war die Eurovision-Welt für die Türkei noch in Ordnung: 2003 konnte das Land am Bosporus ihren bislang einzigen Sieg feiern: Sertab Erener gewann mit dem englischsprachigen Titel "Everyway That I Can"

Politiker warf Israel ESC-Betrug vor

Eine Teilnahme der Türkei im nächsten Jahr war ohnehin nicht erwartet worden, da Israel das Event 2019 austragen wird und es derzeit politische Spannungen zwischen beiden Ländern gibt. Im Vorfeld der türkischen Präsidentschaftswahlen hatte der damalige türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım im Juni bereits Israel beschuldigt, das ESC-Ergebnis manipuliert zu haben. Der Erdogan-Vertraute erklärte seine Verschwörungstheorie mit den Worten: "Die Imperialisten haben es getan, weil sie den nächsten Contest in Jerusalem veranstalten wollten, um Auseinandersetzungen zwischen den Religionen in der Region zu schüren" (queer.de berichtete).



Nach dem Rückzug aus dem ESC startete ein türkischer Musiksender sein eigenen Musikwettbewerb: der Türkvizyon Song Contest wurde zwischen 2013 und 2016 veranstaltet. An ihm konnten Länder und Regionen mit Turksprachen oder einer großer Anzahl von Einwohnern, die einem der Turkvölker angehören, teilnehmen. Queere Momente suchte man in dieser Show vergebens. Für Deutschland schickte der in Köln-Dellbrück ansässige Sender Türkshow Beiträge zum Türkvizyon. Ende diesen Jahres soll das Event nach zwei Jahren Pause wegen eines Bombenanschlags in Istanbul und des Putschversuchs in der Türkei erneut stattfinden. (dk)