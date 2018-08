Ein schwuler Junge befreit sich von seiner prekären Herkunft

Heute, 05:04h,



Die Edition Salzgeber hat "Marvin" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Martin Clement, geboren als Marvin Bijou, ist entkommen. Dem Dorf seiner Kindheit. Der Tyrannei seines Vaters. Der Resignation seiner Mutter. Den Schikanen seiner Geschwister und Mitschüler. Allen, die ihn nicht verstehen wollten, weil er anders war als sie.



Aber es gab auch Verbündete. Seine Lehrerin Madame Clement, die ihm die Welt des Theaters zeigte und deren Namen er voll Dankbarkeit annahm. Den Schriftsteller Abel Pinto, der ihn ermutigte, seine Geschichte aufzuschreiben. Und die Schauspielerin Isabelle Huppert, die sein Lebensstück mit ihm auf die Bühne bringen will. Martin wird für diese Aufführung alles riskieren. Sie soll zum endgültigen Zeugnis seiner Neuerfindung werden.



"Marvin" ist das schmerzlich authentische Porträt eines schwulen Jungen, der sich von seiner prekären Herkunft befreit und gegen alle sozialen und kulturellen Widerstände zu einer eigenen, künstlerischen Stimme findet.



Von seinen Klassenkameraden wird der junge Marvin wegen seines Queerseins misshandelt (Bild: Pathé Films AG)

Für ihren Film wechselt Regisseurin Anne Fontaine zwischen Marvins traumatischer Vergangenheit in der französischen Provinz und Martins verheißungsvoller Gegenwart in der Pariser Bohéme hin und her. Die bewegende Geschichte einer queeren Selbstermächtigung wurde vom Leben des Schriftstellers Édouard Louis und dessen Roman "Das Ende von Eddy" inspiriert.



Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde der Film, in dem neben den Newcomern Finnegan Oldfield ("Nocturama") und Jules Porier mit Isabelle Huppert und Charles Berling auch zwei Stars des französischen Kinos zu sehen sind, mit dem Queer Lion ausgezeichnet. Jetzt ist er fürs Heimkino erhältlich! (cw/pm)

Infos zur DVD



Marvin. Drama. Frankreich 2017. Regie: Anne Fontain. Darsteller: Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne, Catherine Salée, Jules Porier, Catherine Mouchet, Charles Berling, Isabelle Huppert. Laufzeit: 112 Minuten. Sprache: französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber.