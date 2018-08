Internet-Giganten verbannen homophoben Verschwörungstheoretiker

Alex Jones präsentiert seine Themen stets aufgeregt und in empörender Pose

Von Dennis Klein

Heute, 12:44h, noch kein Kommentar

Die Demokratische Partei plant einen neuen Bürgerkrieg in den USA und will einen Völkermord an weißen Menschen begehen, die Terroranschläge des 11. September sind von der amerikanischen Regierung inszeniert worden und das Trinken von Leitungswasser macht schwul. Das sind nur einige der skurrilen Behauptungen von Alex Jones, einem der beliebtesten politischen Kommentatoren der politischen Rechten in den USA, der sich auf Millionen treue Fans stützt.



Für die bislang größte Empörungswelle sorgten Äußerungen von Jones, dass der Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule in einer Kleinstadt in Connecticut 2012 von Schauspielern inszeniert worden sei, um den Amerikanern das Recht auf Waffenbesitz streitig zu machen. Bei dem Amoklauf starben 28 Menschen, darunter 20 Kinder. Nach Jones' Behauptung erhielten die Angehörigen der Opfer Morddrohungen – in den letzten Wochen verklagten daher mehrere von ihnen den Kommentator.



Nach jahrelangen Protesten gegen Jones haben in den letzten Tagen die großen Internet-Unternehmen reagiert: YouTube, Facebook und Spotify haben nach und nach die Inhalte von Jones entfernt – noch ist aber unklar, ob diese Sperrung nur vorübergehend ist. Auch Apple löschte am Montag in seinem Suchindex bei iTunes die meisten Inhalte von Jones.



"Apple duldet keine Hassrede, und wir haben klare Richtlinien, an die sich Entwickler und Entwickler halten müssen, um sicherzustellen, dass wir eine sichere Umgebung für alle unsere Benutzer bieten", erklärte dazu eine Apple-Sprecherin in den US-Medien. Podcasts, die Richtlinien gegen Hassrede verstießen, würden nicht mehr zum Download oder zum Streaming zur Verfügung stehen.



Ban people who promote conspiracy, bigotry, hate but mostly, those who bully grieving parents after losing their kids to make a buck!#BanAlexJonesNow https://t.co/dQSJKYTOnQ Irina (@IT_not_real) August 6, 2018 Twitter / IT_not_real | Nutzer verlangen unter dem Hashtag #BanAlexJonesNow auch von Twitter, den Verschwörungstheoretiker auszuschließen – dieses Portal hat bislang nicht auf die Forderungen reagiert

"Es geht nur darum, eure Genitalien abzuschneiden"

Alex Jones macht auch seit längerem gegen queere Menschen Stimmung. Politische Gegner diffamiert er etwa, in denen er ihnen Homosexualität unterstellt; so warf er erst kürzlich Ex-Präsident Barack Obama vor, täglich "mit zehn Typen" Sex zu haben. Außerdem warnte er davor, dass eine kommende Weltregierung alle Menschen zu Transsexuellen machen wolle ("es geht nur darum, eure Genitalien abzuschneiden").



Zu seinen bekanntesten Verschwörungstheorien gehört, dass Leitungswasser in den USA mit Zusatzstoffen versehen werde, um die Menschen homosexuell zu machen. "Was denkt ihr, was Leitungswasser ist? Das ist eine schwule Bombe", sagte er in einer Sendung im Jahr 2015. Er habe nichts gegen Homosexuelle, aber "ich mag keine Chemikalien im Wasser, die die verdammten Frösche schwul machen".

Dragqueens bezeichnete er unlängst als Dämonen, die sich "wie Space-Aliens" anziehen würden. In einer Sendung kritisierte er eine Initiative, in denen Dragqueens Kindern Geschichten vorlesen.

Jones ist dabei nicht nur ein verrückter Außenseiter, der nicht ernstgenommen wird – viele seiner Fans kaufen seine esoterischen Lifestyle-Produkte zu überhöhten Preisen und machten den Politkommentator damit zum Millionär. Auf die teils skurrilen Produkte ging der britische Komiker John Oliver im letzten Jahr in seiner US-Fernsehshow "Last Week Tonight" näher ein:

Zudem soll Jones auch direkt Einfluss auf die amerikanische Politik nehmen; so bestätigten mehrere Quellen im Weißen Haus gegenüber US-Medien, dass der rechte Kommentator in ständigem Austausch mit US-Präsident Donald Trump sei. Bereits im Wahlkampf hatte sich Jones an die Seite von Trump gestellt, dieser trat dann in der Sendung des Verschwörungstheoretikers auf.



Trumpnahe Meinungsseiten vermuten hinter dem Abschalten von Jones eine Verschwörung von "linken" Tech-Unternehmen kurz vor den Zwischenwahlen im November. Damit solle die Redefreiheit von Konservativen eingeschränkt werden, heißt es etwa in einem Kommentar auf dem rechtspopulistischen Portal Breitbart.com. Jones selbst bezeichnete das Vorgehen der Internetkonzerne als "aufeinander abgestimmte Aktion in Kommunisten-Manier".