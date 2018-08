"Gays in Space II" im Ohnsorg Theater

Der Chor Schola Cantorosa feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen (Bild: Gerd Sender)

Am Sonntag, den 11. August präsentiert Hamburgs schwuler Männerchor Schola Cantorosa sein neues Programm "Gays in Space II". Jeweils um 15.30 und 20 Uhr startet er im Ohnsorg Theater seine Reise im rosaroten Riesenraumschiff ins All mit vielen gefährlichen Abenteuern. Aber es darf auch herzhaft gelacht werden, denn die Schola Cantorosa nimmt das Leben als solches und die schwulen Klischees im Besonderen gehörig auf die Schippe. Nach der Abend-Vorstellung gibt es eine große After-Show-Party.



Schola Cantorosa – das sind rund 40 schwule Männer, die mit viel Spaß, Musikalität und Engagement eine Show auf die Bühne zaubern. Der Chor, der im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen feierte, erzählt und interpretiert die vielfältigsten Themen des Lebens und entwickelt sie fantasievoll weiter. Mit jeder Produktion entsteht ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Kostümen, Choreographie, Maske und Licht.

Schwule Chöre aus Bern und Dublin zu Gast

Der schwule Chor ist ein fester Bestandteil der Hamburger Kulturszene. Dazu gehören mehrere Hamburg-Konzerte pro Jahr, zu denen sich der Chor verschiedene Gäste aus dem In- und Ausland einlädt. -So auch zu den Konzerten am 11. August im Ohnsorg Theater, bei denen Schwubs aus Bern und die The Homonics aus Dublin Auszüge aus ihren Programmen präsentieren werden. (cw/pm)