Russische Werbung: Nicht wählen ist schwul!

Der einminütige Spot soll vermitteln, dass böse Nichtwähler derartige Schwulitäten begehen



Ein Werbespot für eine Kommunalwahl in der im Südosten des europäischen Teils Russlands gelegenen Region Samara vergleicht Wahlverweigerung mit Homosexualität: In dem einminütigen Spot, der hauptsächlich über das russische Netzwerk VKontakte, aber auch über Facebook geteilt wird, sind zwei junge Männer zu sehen, die im Park und bei einer Busfahrt darüber diskutieren, ob sie zur Wahl gehen sollen. Dabei kritisieren sie die Demokratie als "Illusion".



Anschließend gehen beide in eine Wohnung und fangen im Schlafzimmer an, sich auszuziehen, während sie Politiker als "unmoralisch" kritisieren. "Lass andere wählen gehen. Wir haben Wichtigeres zu tun", sagen sie, bevor sich die Tür schließt.

Homophobie in letzten 20 Jahren gestiegen

Der Spot ist im Land, in dem seit 2013 Homo-"Propaganda" offiziell verboten ist, offensichtlich an eine homophobe Zielgruppe gerichtet, da er Nichtwähler als schwul diffamiert. Dabei können sich die Macher auf eine große Basis in der Bevölkerung stützen: Laut einer Anfang des Jahres veröffentlichten Umfrage gehört Russland zu den wenigen Ländern, in denen der Hass auf Homosexuelle in den vergangenen 20 Jahren noch angestiegen ist. Demnach halten jetzt 83 Prozent der russischen Bevölkerung gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen immer oder fast immer für "verwerflich" (queer.de berichtete).



Es ist unklar, wer den Kurzfilm in Auftrag gegeben hat. Russische Medien spekulieren darüber, dass die Regionalverwaltung den Spot kreiert hat, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen.



Diese Taktik wird nicht zum ersten Mal angewandt: Bereits im Februar war ein dreiminütiger Kurzfilm zur Präsidentschaftswahl veröffentlicht worden, in dem männlichen Wähler davor gewarnt wurden, dass sie mit einem Schwulen im Bett landeten, wenn sie nicht ihre Stimme abgeben (queer.de berichtete). Auch damals war unklar, wer den Spot finanziert hat. Am Ende gewann Präsident Wladimir Putin mit 77 Prozent der Stimmen die Wahl, allerdings stellten internationale Wahlbeobachter viele Unregelmäßigkeiten fest. (dk)