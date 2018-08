Trans-Aktivisten fordern Fairness von Hollywood

Das Magazin Variety zeigt auf seinem Titelseite die drei Trans-Schauspieler Chaz Bono, Laverne Cox und Alexandra Billings (Bild: Variety)

Heute, 16:30h, noch kein Kommentar

In einem im Branchenmagazin "Variety" veröffentlichten Offenen Brief fordern Transpersonen und ihre Alliierten aus vier Dutzend Organisationen, Firmen und Gewerkschaften die Entscheidungsträger in Hollywood auf, Geschichten rund um Transpersonen künftig besser und authentischer zu erzählen. "Dann wird man uns auch in der realen Welt besser behandeln", heißt es in dem Brief. "Lasst uns gemeinsam eine schöne, diverse und offene Welt schaffen, in der Transpersonen als gleichberechtigte Menschen akzeptiert werden"



Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Mitarbeiter von großen Filmproduktionsfirmen wie Working Title, Berlanti Productions und Sony Pictures Classics. Anlass des Briefes ist der Streit um die Star-Schauspielerin Scarlett Johansson, die zunächst im Film "Rub & Tug" die Rolle eines transsexuellen Mannes übernehmen wollte, sich aber nach Protesten von Trans-Aktivisten, die eine Cis-Frau für ungeeignet hielten, vom Projekt zurückzog (queer.de berichtete). Jetzt ist unklar, ob der Film über den transsexuellen Bordellbesitzer Dante Gill überhaupt produziert wird.

Transpersonen als "tragische Opfer, psychotische Killer oder eindimensionale Klischees"

In dem Brief wird beklagt, dass Transpersonen in vielen Hollywood-Streifen als Witzfiguren dargestellt worden oder gar nicht aufgetaucht seien. "Wir wurden mit Dragqueens verwechselt, unsere Geschichte wurde ausradiert und wir wurden verhöhnt für Ausdrucksweisen des Geschlechts, die nicht gesellschaftlichen Normen folgen", heißt es. Zwar wache Hollywood bereits auf, in der Vergangenheit habe die Traumfabrik Transpersonen aber "fast ausschließlich als tragische Opfer, psychotische Killer oder eindimensionale Klischees" gezeigt. Dabei seien Transpersonen im echten Leben Diskriminierungen ausgesetzt, was unter anderem zu einer weit höheren Rate an Selbstmordversuchen in dieser Gruppe führe.



Als positives Beispiel, wie Hollywood die gesellschaftliche Akzeptanz stärken könne, wird die Darstellung Homosexueller in den letzten Jahren genannt. "Wir wissen, dass Projekte wie 'Ellen', 'Will & Grace', 'Brokeback Mountain', 'Milk', und 'Moonlight' geholfen haben, Klischees über Schwule und Lesben aufzulösen. Ohne das hätte es womöglich keine Ehe für alle gegeben."



Die LGBTI-Organisation GLAAD und die Gruppe 5050by2020, die für Gleichbehandlung in Hollywood kämpft, haben dazu gemeinsame Richtlinien erstellt. Darin wird etwa empfohlen, bei der Adaption einer Trans-Geschichte Transpersonen in die Umsetzung einzubeziehen, von der Arbeit am Drehbuch bis hin zur Besetzung der Rollen.

Direktlink | Bei "Variety" diskutieren Trans-Schauspieler darüber, wann es einen Trans-Superheldenfilm geben wird

Im Jahr 2015 hatte die Hollywood-Produktion "Stonewall" des schwulen deutschen Starregisseurs Roland Emmerich für Irritationen gesorgt, weil laut Aktivisten in dem Film unter anderem Trans-Frauen an den Rand gedrängt worden seien, obgleich diese zentral für den historischen Stonewall-Aufstand gewesen sind (queer.de berichtete). Der Film floppte an den Kinokassen. (dk)