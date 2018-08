TrIQ e.V. Berlin sucht Inter*-Projektleitung

Heute, 17:16h, noch kein Kommentar

Wir suchen für unser Projekt "Antidiskriminierungsarbeit & Empowerment für Inter*" zum 1.10.2018



eine*n Projektleiter*in



für die verantwortliche Koordination des Projekts.



Die Aufgaben umfassen im Einzelnen:

• Verantwortliche Projektkoordination (Zeit- und Maßnahmenpläne, Ergebnissicherung, Erstellung von Anträgen, Sachberichten und Verwendungsnachweisen für Mittelgeber*innen, Projektabrechnung nach geltendem Zuwendungsrecht, mitverantwortliche Budgetverwaltung)

• Bereitstellung einer fachlichen und psychosozialen Anlaufstelle für Inter*-Belange

• Planung und Durchführung von Beratungs-, Gruppen- und Bildungsangeboten

• begleitende Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit

• Teilnahme an TrIQ-internen Treffen

• Repräsentation des Projekts nach außen



Voraussetzungen:

• Inter* Person (basierend auf Selbstdefinition und eigener Erfahrung mit einem von sich aus nicht den Geschlechternormen entsprechenden Körper, unabhängig vom Vorhandensein medizinischer Diagnosen)

• (Fach-)Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation

• Erfahrung in der Projektkoordination (oder Vergleichbares)

• Erfahrung in der Budgetverwaltung und Antragsabwicklung (oder Vergleichbares)

• fundiertes Wissen zu Inter*-Themen (v.a. gesellschaftlich und politisch)

• strukturiertes und methodisches Arbeiten

• Erfahrung in der Durchführung fachlicher Workshops (oder Vergleichbares)

• Kommunikations- und Motivationsfähigkeit

• Teamfähigkeit



Wir bieten:

• eine Teilzeitstelle (22 Stunden, anfangs nach Absprache auch mehr)

• unbefristet, aber abhängig von jährlicher Weiterbewilligung

• Vergütung angelehnt an TV-L E10

• selbstbestimmtes und kreatives Arbeiten

• ein tolles, vielfältiges und engagiertes trans*inter*queeres Team



Bewerbungen

bitte bis 31.8.2018 per Mail an – gern ohne Foto!