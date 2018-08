Armenien: LGBT stürmen Polizeiwache

Ein von der Polizei veröffentlichtes Bild des Vorfalls



Mehrere "Vertreter der LGBT-Community" haben am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine zentrale Polizeiwache in Jerewan, der Hauptstadt Armeniens, gestürmt und im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem mutmaßlichen Gewalttäter und mit Polizisten mehrere Personen verletzt.



Das gab die Pressestelle der Polizei am Dienstagabend bekannt. Zu dem Vorfall kam es ab 4.30 Uhr, als Polizeibeamte zunächst auf mehrere Notrufe reagiert hätten: Eine Gruppe von LGBT meldete demnach in mehreren Anrufen, dass sie von einer Person beschimpft und angegriffen würde. Die Person sei mit einem Messer bewaffnet gewesen.



Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Nähe der Wache fest. Die LGBT bekamen mit, dass der Mann zu der Wache gebracht werden sollte, und versammelten sich aufgebracht im Eingangsbereich der Polizeistation. In einigen russischsprachigen Meldungen ist von "Drag Queens und Freunden" die Rede, es könnte sich teilweise auch um Transpersonen handeln. In den Berichten wird Homo- und Transphobie als Motiv für den ursprünglichen Angriff angenommen.

Eskalation auf der Wache

"Die Bürger, die wie Frauen gekleidet waren, aber in Realität männlich sind, stürmten zusammen mit ihren Unterstützern die Polizeiwache, um die festgenommene Person zu finden und Rache zu üben", beschreibt die Polizei den weiteren Verlauf des Dienstagmorgens.

Direktlink | Das von der Polizei veröffentlichte Video mit Bildern aus Überwachungskameras

Im Laufe der Auseinandersetzungen seien zwei Polizeibeamte verletzt worden, einer von ihnen habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Danach hätten die Beamten die Situation beruhigen können. Nun liefen Ermittlungen gegen zwei Personen im Alter von 21 und 30 Jahren, die im Verdacht stehen, die Verletzungen verursacht zu haben.



Erst vor wenigen Wochen war es in einem Dorf in Armenien zu einer Hetzjagd von Anwohnern auf eine Gruppe von LGBTI gekommen, die einen dort wohnenden befreundeten Aktivisten besuchen wollten. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Die Polizei hatte zunächst nicht auf Notrufe reagiert (queer.de berichtete). (nb)