Ausschnitt aus dem Plakat für die ÖBB Vorteilscard Family

Eine neue Werbekampagne der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für ihre "Vorteilscard Family" hat in sozialen Netzwerken zu einem homophoben und rassistischen Shitstorm und Boykottaufrufen geführt. Auf einem der Motive ist unter der Überschrift "Für Mütter, Väter, Partner oder Freunde, die mit Kindern unterwegs sind" ein schwules Paar mit Baby zu sehen. Einer der Männer ist dunkelhäutig.



Besonders empört über die Werbung hatte sich der Amstettener FPÖ-Stadtrat Bruno Weber. "Meine ÖBB Vorteilscard werde ich nun definitiv nicht verlängern statt dessen mit der Westbahn fahren", kommentierte er am Mittwoch einen Facebook-Post seines Linzer Parteifreunds Manfred Pühringer. "Das ist doch nicht normal! 2 vermeintliche Schwuchteln m Baby und davon noch ein Neger. Mir grausts."

"Grenzt schon an Perversion"

Der Gemeinderat Pühringer hatte das Regenbogenfamilien-Plakat mit den Worten "Ist doch schön oder?" veröffentlicht – und damit den homophoben und rassistischen Shitstorm in Gang gesetzt. Kommentiert wurde der Post u.a. mit den Worten "einfach nur krank", "ist das eklig" oder "grenzt schon an Perversion".



Die Facebookseite "FPÖ Fails" dokumentierte den homophoben und rassistischen Shitstorm gegen die ÖBB

Nach Rücktrittsforderungen der Grünen und scharfer Kritik aus SPÖ und ÖVP hat sich Bruno Weber inzwischen für seine Entgleisung entschuldigt. In einem Facebook-Post bezeichnete er seine Reaktion als "unangebracht" und "inakzeptabel" und kündigte zudem eine Spende von 1.500 Euro an den gemeinnützigen Verein Licht für Kinder an. Gleichzeitig stellte er jedoch klar: "Als konservativer Mensch und Familienvater ist mir das traditionelle Familienbild einfach wichtig."



Niederösterreichs FPÖ-Landeschef Walter Rosenkranz kündigte laut heute.at einen schriftlichen Verweis gegen Weber an. (cw)