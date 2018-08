"'Die Warmen' schikanieren": Graz verhängt Geldstrafe gegen LGBTI-Organisation

Links das steirische Wappen aus Wikipedia, rechts das beanstandete Logo der RosaLila PantherInnen



Die Verwaltungsbehörde im österreichischen Graz hat eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro gegen die LGBTI-Organisation RosaLila PantherInnen verhängt, weil sie auf ihrer Homepage homo.at das Wappen des Bundeslandes Steiermark widerrechtlich zeige. Das berichtet die Lokalzeitung "Der Grazer". In Österreich dürfen – wie auch in Deutschland – Hoheitszeichen nur von Behörden und nicht für werbliche Zwecke genutzt werden.



Das auf der Website abgebildete Bild weist allerdings einige Unterschiede zum offiziellen Symbol des Bundeslandes auf. In der steirischen Landesverfassung heißt es: "Das Wappen des Landes ist in grünem Schild der rot gehörnte und gewaffnete silberne Panther, der aus dem Rachen Flammen hervorstößt. Der Wappenschild trägt den historischen Hut." Das Bild der RosaLila PanterInnen nutzt andere Farben und soll so laut dem Verein ironisierend darstellen, dass Rosa und Lila auch die Steiermark durchziehen.



Diese Abbildung stößt dem Grazer Magistrat sauer auf

Vereinsvorsitzender: Werde Ersatzfreiheitsstrafe antreten

RosaLila-PantherInnen-Vereinschef Joe Niedermayer reagierte gelassen und deutete in einer Stellungnahme an, dass die Beamten möglicherweise aus Homophobie die Strafe verhängt haben: "Wir haben einen heißen Sommer und offenbar wollte im Grazer Magistrat jemand 'die Warmen' schikanieren", mutmaßte Niedermayer. "Fehlt nur noch, dass wir bestraft werden, weil wir auf der Homepage beim Impressum auch das Logo des Landes Steiermark verwenden, weil dies in Subventionsrichtlinien vorgesehen ist." Wenn sich die Behörden nicht einsichtig zeigten, sei er bereit, eine Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten. "Das wird zur Zeit des EU-Ratsvorsitzes einen tollen Eindruck machen, wie im Menschenrechtsjahr 2018 in der Menschenrechtsstadt Graz mit dem Recht auf freie Meinung einer Homosexuellen-NGO umgegangen wird."



Für alle Fälle hat der Verein bereits eine Spendenaktion gestartet, um die Geldstrafe zur Not doch noch zahlen zu können. Nach wenigen Stunden kamen die 300 Euro bereits zusammen. Auf der Facebook-Seite kündigten die RosaLila PantherInnen am Donnerstag an, das Geld zu spenden, sollte die städtische Behörde doch noch von der Strafe absehen. Das Geld soll dann an die Organisation Queer Base gehen, die sich um LGBTI-Geflüchtete in Österreich kümmert, "die gerade aufs ekelhafteste von unserem Staat diskriminiert werden". Queer Base unterstützte etwa den aus dem Iran geflüchteten Navid, der aus Österreich ausgewiesen werden sollte, weil er die Farben der Regenbogenfahne nicht zuordnen konnte (queer.de berichtete). Ein Gericht revidierte die Entscheidung vor wenigen Tagen (queer.de berichtete). (dk)