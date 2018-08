Jubiläum: 15. Fantasypride steigt am 8. September

Heute stellen wir euch den ersten bzw. die erste Djane des diesjährigen Fantasypride am Samstag, 08. September 2018 vor. Djane Miss Mo 81er Baujahr, mit einer Körpergröße von 1.75 m, strahlend blauen Augen und ihren silberblonden Haaren lebt Mo im schönen Köln. Die Musikerin bringt nicht nur die Frauen zum Schwitzen, nein auch ihr männliches Publikum ist Feuer und Flamme so bald ihre Beats aus den Lautsprechern einsetzen. Seit dem Jahr 2013 beschallt sie die Clubs des Landes. Vor allem in Köln, Düsseldorf, Mannheim und ganz Deutschland ist sie eine zuverlässige und gern gebuchte Künstlerin. Ihre Leidenschaft zur Musik entdeckte Mo bereits als Kind im heimischen Partykeller – hier verlor sie sich tagelang in den Klängen der Musik. Mit Anfang 30 legte sie sich das nötige Handwerkszeug zu, sodass sie stets mit einem USB-Stick in der Tasche und technischem Know-How spontan die eine oder andere Party retten konnte. Ihr Repertoire umfasst die unterschiedlichsten Stilrichtungen von Charts, Charts im Remix, Hosue, Electro, R n B/Hip Hop, Mainstream, Schlager oder auch 80 / 90 Mo spielt alles, was gewünscht wird, ihr Herz schlägt jedoch für Bässe der elektronische Tanzmusik sowie House. Auf die Frage was Musik ihr bedeutet, antwortet sie spontan: Musik ist mein Leben, da gehe ich auf… Wenn ich sehe, dass die Gäste lachen, den Alltag hinter sich lassen, grölen und schreien, dann hat es sich gelohnt morgens aufzustehen.

