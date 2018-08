Koblenz: AfD-Politiker beim CSD mit Farbbeutel beworfen

Die Podiumsdiskussion beim CSD Koblenz nach dem Farbbeutelwurf auf den AfD-Politiker Joachim Paul (im Bild ganz links) (Bild: CSD Koblenz)

Heute, 11:06h,

Zwischenfall beim CSD Koblenz: Bei einer vom Veranstalter geleiteten Podiumsdiskussion an der Liebfrauenkirche wurde am Samstag gegen 16:30 Uhr ein AfD-Politiker aus dem Publikum heraus mit einem Farbbeutel beworfen. Dies meldete die Polizei am Samstagabend.



Bei dem Attackierten handelt es sich um den AfD-Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Joachim Paul, der als Koblenzer Stadtrat eingeladen worden war. Der Farbbeutel traf den Politiker am Körper. Laut Polizeibericht blieb Paul unverletzt, allerdings wurde seine Kleidung "stark verschmutzt". Unter polizeilicher Begleitung verließ er anschließend die Bühne. Der Tatverdächtige entkam unerkannt in der Menge.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. (mize)