Transsexuelle in Stuttgart beraubt

Ein bislang unbekannter Täter hat nach Polizeiangaben am Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt eine 32 Jahre alte transsexuelle Frau beraubt. Der Vorfall hat sich gegen 6.40 Uhr morgens vor einem Schnellrestaurant in Rathausnähe ereignet, am Beginn von Esslinger Straße und Pfarrstraße.



Hierbei wurde die Frau plötzlich von einem unbekannten Mann zu Boden gestoßen. Der Mann schlug daraufhin mit den Fäusten auf sie ein und entwendete Bargeld in Höhe von 200 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte Richtung Leonhardsviertel. Die Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Hautabschürfungen.

Zeugen sollen sich beim Raubdezernat melden

Der Gesuchte ist männlich und zirka 185 Zentimeter groß. Er habe ein südländisches Aussehen und schwarze Haare und habe zur Tatzeit ein blaues T-Shirt mit einem aufgedruckten Kreuz getragen.



Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen der Tat, sich zu melden. Die Beamtinnen und Beamten des Raubdezernats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0711-899 057 78 entgegen. (pm)