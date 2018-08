Berlin-Neukölln: "Mann in Frauenkleidern" mit Pflastersteinen beworfen

Sebastian Rittau / flickr) Die Berliner Polizei informiert regelmäßig über mutmaßlich LGBTI-feindliche Hintergründe von Straftaten (Bild:



In Berlin-Neukölln haben zwei bisher Unbekannte am Dienstagabend einen 25 Jahre alten "Mann in Frauenkleidern" angegriffen. Das vermeldete mit dieser Wortwahl die Hauptstadt-Polizei am Mittwoch.



Nach Angaben des 25-Jährigen und seines 26 Jahre alten Begleiters hätten die beiden Unbekannten sie gegen 21.45 Uhr in der Hertastraße angesprochen und bedrängt. Sie hätten die beiden Männer dann mehrfach beleidigt und auf den 25-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Schließlich hätten die Angreifer einen Pflasterstein genommen und mit diesem mehrfach den inzwischen am Boden Liegenden beworfen.

Opfer blieb über Nacht im Krankenhaus

Der Angegriffene erlitt laut Polizeibericht eine Verletzung am Arm und wurde von alarmierten Rettungskräften vor Ort behandelt. Aufgrund seines psychischen Zustandes entschied eine Ärztin, ihn über Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus unterzubringen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern wurden im Polizeibericht wie bei Erstmeldungen üblich zunächst nicht gemacht.



Anders als in anderen deutschen Städten werden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten Berlins publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI. (cw/pm)