Berlin: wilde Oscar sucht Aushilfen für Service und Küche

Heute, 13:26h, noch kein Kommentar

Der wilde Oscar, das Integrationsprojekt der Schwulenberatung Berlin, sucht



Aushilfen für Service und Küche.



Ihr solltet belastbar sein, nach Absprache flexibel einsetzbar und Teamplayer und eine positive Ausstrahlung sowie Spaß am Umgang mit Gästen haben. Bezahlung erfolgt auf Stundenbasis bis max. 450,- € /Monat.



Bewerbungen bitte

• per E-mail an oder

• per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin