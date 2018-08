Berlin: wilde Oscar sucht Koch oder Köchin

Heute, 13:31h, noch kein Kommentar

Der wilde Oscar, das Integrationsprojekt der Schwulenberatung Berlin, sucht für sofort



Koch oder Köchin



als Krankheitsvertretung für 30 Stunden/Woche, vorerst befristet für sechs Monate. Bereitschaft zu Schichtdienst und Wochenendarbeit wird vorausgesetzt.



Bewerbungen bitte

• per E-mail an oder

• per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin