Erfurt: Neonazis sorgen für neuen CSD-Rekord

Neuer Rekord: Trotz eher schlechten Wetters beteiligten sich am Samstag rund 1.500 Menschen an der CSD-Demonstration in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt – dreimal so viele wie noch vor zwei Jahren. Vor allem viele junge Menschen folgten dem Aufruf der Pride-Veranstalter unter dem Motto "Akzeptanz macht Lust".



Zur Mobilisierung beigetragen hatte offensichtlich ein im Vorfeld angekündigter Gegenprotest der neonazistischen Kleinpartei "Der Dritte Weg", die erstmals in Erfurt gegen "Homo-Propaganda" demonstrierte. Streng abgeschirmt von der Polizei, bauten die Rechtsextremisten am Angerdreieck einen Infostand auf und hielten dabei zeitweise vier Transparente, die den Slogan "Mann + Frau + Kinder = Familie" ergaben. Auf Plakaten wurden außerdem "gesunde Familien" gefordert.



Man wolle "es nicht unwidersprochen lassen, dass diese öffentliche Zurschaustellung verschiedener Absurditäten ohne weiteres propagiert werden darf", hieß es im Aufruf zum "Widerstand gegen die widerlich selbstdarstellerische Homoparade" (queer.de berichtete). Am Gegenprotest des "Dritten Wegs" beteiligten sich allerdings nur rund zwanzig Personen.



Ankündigung der homofeindlichen Kundgebung im Auftritt der Partei im russischen sozialen Netzwerk vk

Kritik an der Stadtverwaltung

Im Vorfeld der CSD-Parade hatte der LSVD Thüringen die Genehmigung der rechtsextremen Kundgebung kritisiert und eine Verlegung gefordert: "Die menschenfeindlichen Einstellungen der Partei 'Dritter Weg' sind bekannt und richten sich gegen ein friedliches und respektvolles Miteinander, erklärte der Landesvorstand am Freitag in einer Pressemitteilung. "Die Stadt muss die Sicherheit aller Teilnehmenden am Straßenfest garantieren. Die Genehmigung eines solchen Aufmarschs von gewaltbereiten Neonazis nur wenige Meter vom CSD Straßenfest ist skandalös."



Ähnlich argumentierte CSD-Koordinator Fabian Gabriel gegenüber dem Portal Thueringen24: "Die Polizei hat die Neonazis zwar gut von unserer Parade abgeschirmt, doch das vermehrte öffentliche zur Schau stellen von Intoleranz und Homophobie ist eine problematische gesellschaftliche Entwicklung, weshalb wir auch in Erfurt auf die Straße gehen." Die rechte Szene in Thüringen werde "immer größer".



Neonazi-Protest auch bei den CSDs in Siegen und Darmstadt



Die Neonazi-Partei "Der Dritte Weg" tritt immer häufiger mit LGBTI-feindlichen Protesten in Erscheinung. Erstmals hatte sie 2017 anlässlich des CSD Siegen Flugblätter verteilt, auch wurde damals ein Büro der Linken mit der Aufschrift "No Homo" beschmiert (queer.de berichtete). In diesem Jahr bauten 20 Rechtsextreme vom "Dritten Weg" Ende Juli einen Info-Stand an der Siegener CSD-Demostrecke auf und zeigten dieselben Transparente wie in Erfurt (queer.de berichtete).



Auf ihrer Webseite brüstet sich die Partei auch damit, Anfang August während des CSD Darmstadt dem "Karneval der sexuellen Abnormalitäten" mit Flugblättern die eigene "Botschaft von einer gesunden und natürlichen Familie" entgegengesetzt zu haben. Im thüringischen Kahla hatten Anhänger der Partei in diesem Jahr zudem eine Aktion zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie mit dem Verteilen von Flyern und Patrouillen begleitet (queer.de berichtete). (cw)