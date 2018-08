Wien: Homo-Hasser verprügeln Hetero

H.KoPP / flickr) Die homophobe Straftat wurde bei der Wiener Polizei angezeigt (Bild:



In Wien wurde ein heterosexueller Mann für schwul gehalten und deshalb attackiert. Dies berichtete am Mittwoch das Portal Heute.at.



Der Vorfall ereignete sich demnach abends in der Lerchenfelder Straße in der Wiener Innenstadt. "Ich war am Heimweg und bin beschwingt gegangen, weil ich Musik gehört habe," zitiert die Website das Opfer des Überfalls. Plötzlich habe der 46-Jährige pöbelnde Schreie vernommen: "Ich habe meine Kopfhörer abgenommen und mich umgedreht. Zwei junge Männer standen vor mir und schrien 'Was willst du, du schwule Sau? Sollen wir dir zeigen, wie wir mit euch verfahren in unserem neuen Österreich?'"

Die Angreifer konnten unerkannt flüchten

Die unbekannten Täter, zu denen keine näheren Angaben gemacht wurden, haben laut dem Bericht sofort auf ihr Opfer eingeprügelt. "Ich schrie um Hilfe und versuchte mich mit meiner Edelstahlflasche zu wehren. Erst als Autos stehen blieben und Anrainer ihre Fenster öffneten, ließen sie von mir ab und flüchteten", berichtete der 46-Jährige, der mit blauen Flecken davonkam. Er erstattete Anzeige. Einen Teil des Angriffs habe er mit seiner Handykamera filmen können, heißt es in dem Onlinenbericht, der einen Bildausschnitt aus dem Video zeigt.. Im Wiener Polizeibericht wurde die homophobe Straftat bislang nicht vermeldet.



"Ich fasse es nicht, dass ich verprügelt wurde, nur weil die Täter dachten, dass ich schwul bin, was nicht einmal stimmt", erklärte der 46-Jährige gegenüber Heute.at. "Ich will mir gar nicht vorstellen was passiert wäre, wenn zwei Frauen oder zwei Männer Hand in Hand die Straße entlangspaziert wären." (cw)