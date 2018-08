Bremen: Bürgerschaft fordert Verbot von Homo-"Heilung"

Fred Romero / flickr) Die Bürgerschaft in Bremen will erreichen, dass Konversionstherapien künftig verboten werden (Bild:



Die Bremische Bürgerschaft hat am Mittwoch den rot-grünen Senat aufgefordert, "eine Bundesratsinitiative für ein Verbot von Konversionstherapien zu starten". Der Dringlichkeitsantrag (PDF) war von den Regierungsfraktionen SPD und Grüne sowie der oppositionellen Linksfraktion eingebracht worden und wurde ohne Debatte einstimmig verabschiedet.



"Homosexualität ist keine Krankheit, sondern Teil der menschlichen Natur und eine menschenrechtlich geschützte Ausprägung der Persönlichkeit, die keiner Therapie bedarf", heißt es zur Begründung in dem Antrag. Er beklagt, dass die "absurde" Idee, Homosexualität sei "krankhaft", trotz eines allmählichen Umdenkens noch "bis heute in Teilen der Gesellschaft" fortlebe und die "Therapien" eine Gefahr für die Betroffenen darstellten.



Als Schuldige für die anhaltende Popularität der "Umpolungs-Therapie" werden besonders "evangelikale Kreise" hervorgehoben. In diesem Kreisen würden "beispielsweise homoerotische Bilder gezeigt und gleichzeitig Elektroschocks verabreicht, um so eine Abneigung gegenüber gleichgeschlechtlicher Lust entstehen zu lassen".

Bundesregierung lehnte Verbot stets ab

Die aktuelle Bundesregierung sieht – wie ihre Vorgänger – keinen Handlungsbedarf, um Homo-"Heilung" zu verbieten. Erst Anfang Juli erklärte die Große Koalition, kein Verbot zu erwägen (queer.de berichtete). Vor fünfeinhalb Jahren hatte der damalige Bundestag sogar einen Gesetzentwurf der Grünen abgelehnt, Konversionstherapien zumindest bei Jugendlichen zu verbieten (queer.de berichtete).



Mitte August brachte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Schwung in die Debatte, als er die "Heilung" von Homosexualität als "Körperverletzung" bezeichnete (queer.de berichtete). In mehreren aktuellen Online-Petitionen (All Out, change.org) fordern LGBTI-Aktivisten den Minister zum Handeln auf. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs kündigte an, "das Thema direkt nach der Sommerpause anzugehen". Auch sein Fraktionskollege Frank Junge forderte in einer Pressemitteilung (PDF), diese "Foltermethoden" gesetzlich zu verbieten: "Dazu gehören ein Werbeverbot für diese Arten von Therapieformen, das komplette Verbot für Therapien an Minderjährigen sowie das Verbot von unfreiwilligen Therapien bei Erwachsenen."



Als bislang einziges EU-Land hat Malta die "Heilung" von Homosexuellen generell untersagt (queer.de berichtete).

Bremen unterstützt Bundesratsinitiative für Opfer des §175

Der Bremer Senat hat derweil am Dienstag angekündigt, einer Bundesratsinitiative des Landes Berlin beizutreten, die sich einsetzt für eine "Verbesserung der Rehabilitierung, Entschädigung und Versorgung" von Personen, die zwischen 1945 und 1994 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verfolgt wurden (queer.de berichtete). Der Antrag soll im September in der Länderkammer beraten werden. (dk)