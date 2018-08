mhc Hamburg sucht Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in für Trans*Beratung

Heute, 12:17h, noch kein Kommentar

Das Magnus-Hirschfeld-Centrum ist ein Zentrum für Beratung, Kultur und Treffpunkt für Hamburgs queer Community.



Die Beratungsstelle für Lesben, Bisexuelle, Schwule und Trans* sucht für die Trans* Beratung zum nächstmöglichen Zeitpunkt



Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in



oder vergleichbar im Umfang von 20 Std./Wo. zur psychosozialen Peer-Beratung von Trans*-geschlechtlichen Personen. Vergütung in Anlehnung an TVL.



Zu Ihren Aufgaben zählen:

• Psychosoziale Beratung und Unterstützung von trans*-geschlechtlichen, genderqueeren, gendernonkonformen Personen (TTIQ*), ihren Angehörigen und Zugehörigen sowie zur Information und Fachberatung von mit der Zielgruppe arbeitenden Berufsgruppen.

• Arbeit mit Gruppen

• Netzwerk- und Gremienarbeit



Sie bringen mit:

• Hochschulabschluss in den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation

• Gute Kenntnisse der Lebenswelten von Trans*,Inter, Queer Personen

• Gute Kenntnisse über psychische Erkrankungen

• Ausbildung/Berufserfahrung in psychologischer Beratung vorteilhaft

• Strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten

• Teamfähigkeit und Belastbarkeit



Wir bieten Ihnen:

• Vergütung in Anlehnung an TVL

• Regelmäßige Supervision

• Möglichkeiten zu Fortbildungen

• Mitarbeit im bestehenden Berater*innen-Team



Bewerbungen

bitte vorzugsweise per E-Mail an oder per Post an: Beratungsstelle im mhc, Magnus-Hirschfeld-Centrum, Borgweg 8, 22303 Hamburg.



Weitere Informationen erhältlich bei Steve Behrmann, Tel. (040) 279 00 69