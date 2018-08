Kardinal: Homo-Sex ist "schlecht"

Goat_Girl / flickr) Der amerikanische Kardinal Raymond Leo Burke kämpft gegen "schlechte" Homosexuelle (Bild:

Heute, 14:44h,

Raymond Leo Kardinal Burke hat seine Angriffe auf Homosexuelle verschärft – und gleichgeschlechtliche Liebe als "in sich schlecht" bezeichnet. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der italienischen Zeitung "La Repubblica" kritisierte der emeritierte Erzbischof von St. Louis auch andere katholische Würdenträger, die Homosexualität nicht grundsätzlich ablehnen.



Laut der Übersetzung der Katholischen Presseagentur "Kathpress" sagte der 70-Jährige, dass es innerhalb der Kirche Versuche gebe, "die Lehre der Kirche zu relativieren, nach der ein homosexueller Akt in sich schlecht ist". Es sei ein "Problem", dass manche Kirchenmänner eine "offene und verfehlte Haltung hinsichtlich der Homosexualität" vertreten würden.



Burke hatte bereits Mitte des Monats "gelebte Homosexualität" für den Missbrauchsskandal innerhalb der katholischen Kirche verantwortlich gemacht (queer.de berichtete). Mehrere andere Kirchenführer, darunter auch der Churer Weihbischof Marian Eleganti, sorgten mit ähnlichen Schuldzuweisungen für Irritationen (queer.de berichtete).

In dem aktuellen Interview bezeichnete Burke Rücktrittsforderungen gegen Papst Franziskus als legitim. Mehrere konservative Katholiken forderten in den letzten Tagen den 81-jährigen Pontifex auf, sein Amt abzugeben – angeblich wegen Verfehlungen beim Missbrauchsskandal, die ihm der italienische Erzbischof Carlo Maria Viganò, einer der homophobsten Würdenträger in der Kirche, vorgeworfen hatte.



Als echte Motivation für die Rücktrittsforderungen wird freilich vermutet, dass Konservative die Äußerungen des Papstes zu Homosexualität als zu versöhnlich und ihn insgesamt als zu liberal ansehen, obgleich Franziskus in Sachfragen wie der Anerkennung von Regenbogenfamilien oder Transpersonen keinen Zentimeter auf LGBTI-Aktivisten zugegangen ist. Diese Angriffe werden auch unterstützt von der politischen Rechten – so macht in den USA der konservative Meinungssender Fox News Channel Stimmung gegen den Papst. In Deutschland greift ein Internetportal aus dem Netzwerk der AfD-Politikerin Beatrix von Storch die Kirche an, weil sie vor der "LGBT-Lobby" kuschen würde (queer.de berichtete). (dk)