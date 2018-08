Schwulenberatung Berlin sucht Hauswirtschaftskraft

Heute, 15:04h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung des Teams der queeren Unterkunft in Berlin-Treptow eine



Hauswirtschaftskraft



in geringfügiger Beschäftigung (Minijob).



Aufgaben u.a.:

- Essenausgabe für Bewohner*innen der queeren Unterkunft vor allem an den

Wochenenden

- Einhaltung von Hygienevorschriften für Essenausgabe, Küche und Mensa

- Unterstützung der hauswirtschaftlichen Standortleitung bei Vorratshaltung und Inventarverwaltung von Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Ausstattung

- Unterstützung der hauswirtschaftlichen Standortleitung bei Bereitstellung/Kontrolle der Ausstattung bei Einzug und Kontrolle/Wohnungsabnahme bei Auszug

- Unterstützung der hauswirtschaftlichen Standortleitung bei Kontrolle der Wartung der Maschinen in Küche/Waschküche

- Unterstützung der hauswirtschaftlichen Standortleitung bei Durchführung Waschen, Trocknen von Bettwäsche nach Auszug

- Unterstützung der hauswirtschaftlichen Standortleitung bei Aufsicht der Bewohner*innen in Bezug auf Sauberkeit in den Wohnungen

- Melden von Reparaturen und Bedarfen



Voraussetzungen:

- Organisationstalent

- eine zuverlässige, systematische und effiziente Arbeitsweise

- Sorgfältigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten

- Deutsche Sprachkenntnisse (B2 oder höher)

- Teamfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation aufgrund von Erfahrung

- Möglichst zugehörig zu der Zielgruppe LSBTI*

- Sprachkenntnisse in Englisch und gerne weiteren Sprachen

- Interkulturelle Kompetenz

- Erfahrungen in der Vorratshaltung



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte bis zum 16. September 2018

- per Email an:

- per Briefpost an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin.



Bewerbungen von Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung sind herzlich willkommen.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden:

Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin